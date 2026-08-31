IMGW ostrzega 12 województw! Pogoda szaleje, w części kraju obowiązują podwójne alerty

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-31 17:06

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami również grad. W części kraju nadal będzie bardzo gorąco. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia obowiązują alerty przed upałem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało natomiast mieszkańcom Małopolski alert ostrzegający przed gwałtowną pogodą.

Pioruny na ciemnym niebie. Obok miniatury kobiety ocierającej czoło i rąk z telefonem. O alertach IMGW pisze SE Szczecin.
Autor: pixabay/ Freepik.com

Burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie oraz dolnośląskie.

Według prognoz IMGW podczas burz może spaść od 20 do 35 mm deszczu. Najsilniejsze porywy wiatru osiągną nawet 85 km/h, a lokalnie możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 10.30 w poniedziałek, 31 sierpnia, aż do północy.

Nie wszędzie gwałtowne burze będą jednak jedynym problemem. W części województw lubelskiego i podkarpackiego IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Temperatura może tam wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami obowiązują w poniedziałek od godz. 14 do 17.

RCB wysłało alert do mieszkańców Małopolski. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Na gwałtowne zjawiska pogodowe zareagowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego.

– Pogoda: dziś (31.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – brzmi komunikat RCB.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Podczas burz warto unikać otwartych przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach oraz nie parkować samochodów pod drzewami.

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