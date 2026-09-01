Świetne wieści! Kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Początek września przynosi doskonałe warunki dla osób, które chcą jeszcze skorzystać z uroków bałtyckiego wybrzeża. Na obu monitorowanych kąpieliskach woda jest przydatna do kąpieli, a słaby wiatr sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza: 17°C . Temperatura wody: 19°C . Prędkość wiatru: 3 m/s (bardzo łagodny powiew). Jakość wody: Przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 24 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 2 września).

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo): Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo): Stan kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza: 17°C . Temperatura wody: 19°C . Prędkość wiatru: 3 m/s . Jakość wody: Przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 24 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 2 września).

(obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo):

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich wczasowiczów – na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jak potwierdzają aktualne raporty sanitarne dla zachodniego wybrzeża, polska część Bałtyku pozostaje wolna od uciążliwych cyjanobakterii, a nieliczne przypadki zamknięcia plaż dotyczą jedynie wybranych zbiorników śródlądowych. W Międzyzdrojach można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach to idealny przykład tzw. „efektu termosu” – chociaż temperatura powietrza wynosi 17°C, to woda w Bałtyku ma aż 19°C, co sprawia, że kąpiel jest bardzo komfortowa. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s, fale są minimalne. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu należy zawsze zwracać uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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