Gigantyczna podwyżka Coca-Coli przed świętami. Porównaliśmy ceny i odjęło nam mowę

Drożyzna szaleje!

Gigantyczna podwyżka Coca-Coli przed świętami. Porównaliśmy ceny coli i odjęło nam mowę. Jest drożej niż w Niemczech!

SES 10:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

"Drożyzna" to słowo, które już na stałe weszło do codziennego słownika. Prawie każda wyprawa do sklepu kończy się wyższą kwotą do zapłacenia w kasie, albo zmniejszoną ilością zakupów w koszyku. Drożeje niemal wszystko, a podwyżki nie są już liczone w groszach, a w procentach - i to w wartościach dwucyfrowych! Jest to odczuwalne zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdy ruch w sklepach jest zdecydowanie większy. Drożyzna dotknęła nawet tak popularny napój jak Coca-Cola, który w ciągu zaledwie kilku dni zdrożał o kilka, a nawet kilkanaście procent!