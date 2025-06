Policyjny pościg za... tramwajem. 49-latek będzie miał kłopoty

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 06.06.2025? To duża kasa!

O co chodzi?

Co jest przyczyną?

Ochroniarz rozpoznał złodzieja

Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do policjantów z Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie, gdy mężczyzna pojawił się ponownie w sklepie, w którym kilka dni wcześniej dokonał kradzieży okularów przeciwsłonecznych o wartości blisko 900 złotych. Zauważył go ochroniarz, sprawca jednak natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia i wsiadł do nadjeżdżającego tramwaju.

Złodziej uciekł tramwajem, policjanci ruszyli w pościg

Wywiadowcy szybko zlokalizowali pojazd i ruszyli za nim w pościg. Po zatrzymaniu tramwaju weszli do środka. Tam zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Po krótkiej weryfikacji został on zatrzymany.

„Dzięki szybkiej reakcji i skutecznemu działaniu szczecińskich "wywiadowców” 49-letni mężczyzna podejrzewany o kradzież został zatrzymany w jednym z tramwajów”

– poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Co grozi złodziejowi?

49-latek przyznał się do kradzieży i oświadczył, że skradzione okulary sprzedał przypadkowej osobie na targowisku. Mimo to nie uniknie odpowiedzialności karnej – za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

