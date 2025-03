Gigantyczna kumulacja w Lotto rozbita! W ten sposób szczęściarz zgarnął miliony

Skarb znaleziony w śmieciach. Szklane przeźrocza sprzed ponad 100 lat trafiły już do muzeum

Podczas losowania Lotto, w sobotę, 15 marca, maszyna losująca wytypowała następujące liczby: 6, 11, 18, 20, 28 i 34. Dokładnie takie same liczby znalazły się na kuponie jednego z graczy, co oznaczało rozbicie ogromnej, bo 10-milionowej kumulacji. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do gracza, który zaufał swojemu szczęściu i skorzystał z możliwości nowoczesnych technologii, wykupując zakład za pośrednictwem strony internetowej www.lotto.pl, bez wychodzenia z domu.

Ile wyniosła wygrana w sobotnim losowaniu. To naprawdę duże pieniądze. Na konto szczęśliwego gracza trafi 10 244 954 zł, pomniejszone o należny, 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. Co można zrobić z taką kwotą? Możliwości są ogromne. Takie pieniądze pozwolą nie tylko na spełnienie wielu nieosiągalnych dotąd marzeń, ale również życie w prawdziwych luksusach.

Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 18 marca. Do wygrania jest pula gwarantowana w kwocie 2 milionów złotych.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

