To oni przebudują największy plac Starego Miasta. Mają na to półtora roku

Największy hotel w Polsce

Budynek zlokalizowany nad brzegiem Bałtyku, zaledwie 150 metrów od linii brzegowej, jest naprawdę ogromny. 11 pięter, 1000 pokoi, z których zdecydowana większość ma widok na morze, baseny, restauracje, kręgielnia, dyskoteka, sale konferencyjne oraz wiele innych atrakcji - to wszystko robi wielkie wrażenie. Hotel w Pobierowie był wielkim marzeniem Tadeusza Gołębiewskiego, właściciela hotelowego imperium, który niestety nie doczekał zakończenia inwestycji. Zmarł w czerwcu 2022 roku.Hotel Gołębiewski w Pobierowie - kiedy otwarcie?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie początkowo miał być gotowy w 2021 roku, jednak inwestycja napotkała po drodze wiele problemów, które opóźniły jej zakończenie. Obecnie zdecydowana większość pokoi jest już gotowa na przyjęcie gości. Gotowy jest również okazały hol o powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych. Trwa urządzanie wnętrz restauracji. Na zewnątrz pojawiają się kolejne nasadzenia, w tym egzotyczne palmy. Najwięcej czasu zabierają jednak formalności związane z dopuszczeniem hotelu do użytkowania. Kolejnym zapowiadanym terminem otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie był czerwiec 2024 roku. Wszystko wskazuje jednak, że jest on już nieaktualny.

Kolejne opóźnienie na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Jak poinformował portal money.pl, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach wpłynął wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów.

- Chodzi o legalizację basenów zewnętrznych - mówi w rozmowie z money.pl Janusz Zaryczański, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach. - Inwestor nie wyrobił się w czasie, przychyliliśmy się do tej prośby.

Ta procedura zajmie jeszcze trochę czasu, a następnie inwestora czeka proces odbioru hotelu, który również jest czasochłonny. Do tego dochodzą kontrole straży pożarnej pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Firma stara się również o uzyskanie zgody na budowę tymczasowego zejścia na plażę, co wiąże się ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. A to wszystko potrwa dłużej niż do czerwca, gdy zapowiadano otwarcie hotelu.

Kiedy zatem można się spodziewać pierwszych gości w ogromnym hotelu w Pobierowie? Prawdopodobnie wkrótce poznamy kolejny termin. Jak jednak zapewnia pełnomocniczka inwestora, odpowiadając na pytania money.pl, "wszystkie działania związane z budową hotelu postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem".

- Ściśle współpracujemy z właściwymi organami odpowiedzialnymi za pozwolenia i stronę techniczną obiektu, celem finalizacji prac. Chcemy oddać obiekt w pełni gotowy, zapewniający naszym przyszłym gościom najwyższy komfort oraz jakość świadczonych usług - informuje cytowana przez money.pl Agnieszka Gawińska-Rucińska, członek zarządu Gołębiewski Holding.

