Gang Polaków rozbity! Okradali salony samochodowe. Wielka akcja niemieckiej policji

Rok śledztwa i setki skradzionych opon

Jak informuje policja z Neubrandenburga, zatrzymanie było finałem ponad rocznych, zakrojonych na szeroką skalę działań operacyjnych. Od marca 2025 roku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dochodziło do serii włamań do firm zajmujących się sprzedażą opon i aut.

Straty były ogromne. Tylko w jednym przypadku – we wrześniu 2025 roku w Greifswaldzie – złodzieje wynieśli towar wart 140 tys. euro. Łącznie szkody oszacowano na ponad 600 tys. euro.

Karolina Kohl z komendy policji w Neubrandenburgu podkreśla, że sprawa była wyjątkowo skomplikowana:

– To była grupa działająca szybko, mobilnie i na dużym obszarze. Włamania następowały w różnych częściach landu, co utrudniało ich powiązanie. Dopiero centralizacja śledztwa pozwoliła nam zbliżyć się do sprawców – tłumaczy funkcjonariuszka.

Specjalna akcja i zatrzymanie na miejscu przestępstwa

W grudniu 2025 roku sprawę przejęła prokuratura w Stralsundzie oraz kryminalni z Anklam. Dzięki skoordynowanym działaniom i współpracy wielu jednostek – w tym służb celnych i policji federalnej – udało się ustalić, gdzie gang uderzy kolejny raz.

W nocy 26 stycznia, około godziny 3:00, specjalne jednostki wkroczyły do salonu w Bergen. Trzech Polaków zostało obezwładnionych na miejscu.

– To przykład wzorowej współpracy służb. Takie sukcesy wymagają czasu, cierpliwości i ogromnego zaangażowania wielu funkcjonariuszy – podkreślał szef policji Arne Wurzler, cytowany w komunikacie.

Areszt i zarzuty dla Polaków

Dzień po zatrzymaniu, we wtorek 27 stycznia, mężczyźni zostali doprowadzeni przed sąd. Sędzia zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego. Cała trójka usłyszała zarzut ciężkiej kradzieży w zorganizowanej grupie.

Zatrzymani trafili do trzech różnych zakładów – w Stralsundzie, Bützow i Waldeck – gdzie czekają na dalsze decyzje prokuratury.

Karolina Kohl zaznacza, że śledztwo nadal trwa:

– Ze względu na dobro postępowania nie możemy ujawniać szczegółów. Sprawdzamy, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami – dodaje.

