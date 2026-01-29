Groźny drapieżnik grasuje na wolności. Pilny apel władz o niewchodzenie do lasu

W lasach w rejonie miejscowości Strachomino i Wierzchomino potwierdzono występowanie dzikiego kota (pumy lub geparda), co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Służby apelują o niewchodzenie do lasu do odwołania, zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu terenów leśnych i pilnowanie zwierząt domowych.

W przypadku zauważenia zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać, a wszelkie informacje o jego lokalizacji trzeba niezwłocznie zgłaszać pod numer 112.

Drapieżnik grasuje na wolności. Władze gminy wydały specjalny komunikat

Zwierzę, które według zgłoszenia może być pumą lub gepardem, zostało zauważone na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino, w kierunku na Wierzchomino. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, drapieżnik przebywa również na obszarze chronionym w ramach programu NATURA 2000 – Warnie Bagno. To tereny popularne wśród spacerowiczów i miłośników przyrody.

W odpowiedzi na potwierdzone informacje, odpowiednie służby podjęły natychmiastowe działania, publikując listę zaleceń i obostrzeń. Najważniejszym z nich jest apel o niewchodzenie do lasu. Zakaz obowiązuje na całym wskazanym obszarze i ma na celu przede wszystkim ochronę ludzi przed potencjalnym atakiem dzikiego kota.

Co robić, gdy spotkasz dzikiego kota? Bezwzględnie stosuj się do tych zaleceń

Przede wszystkim, w przypadku zauważenia zwierzęcia, pod żadnym pozorem nie wolno się do niego zbliżać. Każda próba spłoszenia drapieżnika lub zrobienia mu zdjęcia może sprowokować go do ataku. Należy zachować spokój i powoli się wycofać, nie wykonując gwałtownych ruchów.

Mieszkańcy okolicznych terenów zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu terenów leśnych oraz o niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez odpowiedniego nadzoru. Pies spuszczony ze smyczy czy wolno biegający kot mogą stać się łatwym celem dla pumy. Wszelkie informacje o miejscu, w którym widziane było zwierzę, należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do właściwego nadleśnictwa.