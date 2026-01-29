71-latek ułatwiał migrantom nielegalny pobyt w Polsce

Kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej wykazała szereg nieprawidłowości w działalności dwóch podmiotów gospodarczych z branży energetycznej i rolniczej oraz w działalności osoby fizycznej. Ustalono, że przedsiębiorca uzyskał 184 zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, z czego w 30 przypadkach doszło do rażącego naruszenia przepisów. Obcokrajowcy otrzymali wizy i przebywali na terytorium RP niezgodnie z prawem.

Sąd nie miał litości. Surowa kara

W toku postępowania karnego udowodniono, że mężczyzna świadomie ułatwiał cudzoziemcom nielegalny pobyt w Polsce. Dzięki zgromadzonemu przez funkcjonariuszy materiałowi dowodowemu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu wydał 17 grudnia 2025 roku wyrok skazujący. Sprawca został uznany za winnego popełnienia przestępstwa ułatwiania nielegalnego pobytu na terytorium RP. Sąd wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat. Dodatkowo orzeczono przepadek korzyści majątkowej w wysokości 36 800 zł.

Straż Graniczna zapobiega wyłudzaniu tytułów pobytowych

Skuteczne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliły nie tylko ujawnić sprawcę, ale przede wszystkim zapobiec dalszemu wyłudzania tytułów pobytowych w Polsce. Sprawa pokazuje, jak ważne jest monitorowanie legalności zatrudnienia cudzoziemców i konsekwentne ściganie osób, które łamią prawo.