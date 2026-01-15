Straż Graniczna szuka chętnych do służby. Czeka 200 wakatów. Jakie warunki trzeba spełnić?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-15 9:13

Morski Oddział Straży Granicznej poszukuje chętnych do służby w obronie granic. Rusza rekrutacja na 200 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi obrońców polskich granic na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Jak tłumaczą przedstawiciele MOSG, jest to niepowtarzalna szansa dla tych, którzy marzą o służbie ojczyźnie i gotowi są podjąć wyzwanie.

Nowa krew w Straży Granicznej. Szansa dla młodych patriotów

MOSG planuje przyjąć aż 200 nowych funkcjonariuszy w tym roku. Rekrutacja prowadzona będzie przez cały rok i obejmie 110 osób do służby stałej oraz 90 osób do służby kontraktowej. To nie tylko praca, to misja!

Służba kontraktowa – nowa ścieżka kariery w MOSG

Szczególnie interesującą opcją jest służba kontraktowa. To innowacyjna forma zatrudnienia, stworzona z myślą o wzmocnieniu ochrony fizycznej granicy państwowej i błyskawicznej reakcji na zagrożenia w rejonach przygranicznych.

Funkcjonariusze kontraktowi będą mieli za zadanie:

  • Pełnienie służby patrolowej, aby strzec bezpieczeństwa naszych granic.
  • Obserwacja i nadzór obszarów przygranicznych, aby wykrywać potencjalne zagrożenia.
  • Bezpośrednia ochrona granicy państwowej, aby zapewnić jej nienaruszalność.
  • Zabezpieczanie i doprowadzanie osób zatrzymanych, aby dbać o porządek i przestrzeganie prawa.
  • Ochrona obiektów Straży Granicznej, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury.
  • Oraz inne zadania w zależności od potrzeb służby, aby elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację.

Kto może zostać strażnikiem granicznym?

Służba kontraktowa to idealna propozycja zarówno dla byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z mundurem. Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat, z 12-miesięcznym okresem próbnym. Służba pełniona będzie na stanowiskach w korpusie szeregowych, a funkcjonariusze powracający do Straży Granicznej zachowają posiadany stopień.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej?

Standardowa procedura rekrutacyjna obejmuje kilka etapów:

  • Złożenie wymaganych dokumentów, aby formalnie zgłosić swoją kandydaturę.
  • Test wiedzy, aby sprawdzić poziom wiedzy ogólnej i znajomość przepisów.
  • Test sprawności fizycznej, aby ocenić kondycję i przygotowanie fizyczne.
  • Badanie psychologiczne, aby sprawdzić predyspozycje do służby w formacji.
  • Rozmowę kwalifikacyjną, aby poznać motywacje i ocenić osobowość kandydata.
  • Sprawdzenia w rejestrach, aby zweryfikować niekaralność i inne dane.
  • Postępowanie sprawdzające w zakresie ochrony informacji niejawnych, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa.

Ułatwienia dla byłych funkcjonariuszy

Byli funkcjonariusze, którzy złożą podanie w ciągu roku od odejścia ze służby, mogą liczyć na uproszczoną procedurę. Zostaną zwolnieni z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego oraz sprawdzeń – o ile posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa. Osoby, które odeszły ze służby od roku do pięciu lat wcześniej, nie będą podlegać testowi wiedzy oraz sprawdzeniom w przypadku posiadania poświadczenia bezpieczeństwa.

Nie czekaj! Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, zasad naboru oraz warunków służby znajdziesz na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce REKRUTACJA.

