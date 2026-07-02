Książulo w hotelu Gołębiewski

Pobyt Książula w hotelu Gołębiewski w Pobierowie był głośnym wydarzeniem. Znany youtuber razem ze swoją ekipą wynajął apartament, za który musiał zapłacić 4843 zł. Za taką kwotę oczekuje się więc, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Niestety, w ich przypadku tak nie było. Choć na początku influencer zachwycał się wyglądem obiektu w częściach wspólnych czy tym jak luksusowo urządzono apartament, to z czasem zaczęły pojawiać się problemy.

Żółta woda, brak klimatyzacji

W trakcie pobytu okazało się, że w apartamencie nie działa klimatyzacja, więc temperatura rosła w szybkim tempie. Dodatkowo woda w wannie była koloru żółtego, co także wzbudziło niepokój u youtubera. Choć do apartamentu wezwano obsługę, to mimo naprawy nadal klimatyzacja nie funkcjonowała tak jak powinna, a woda nie zmieniła koloru.

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Książulo odwiedził Hotel Gołębiewski w Pobierowie

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Pobyt Książula w hotelu Gołębiewski Pobierowo

W związku z takimi niedociągnięciami w hotelu, Książulo zażądał zwrotu pieniędzy, który - co ciekawe - faktycznie otrzymał. W sieci zaczęły więc pojawiać się pytania, czy w takim razie hotel Gołębiewski zażądał od Książula usunięcia filmu? Okazuje się, że nie, a sam youtuber potwierdził to w ostatnim czasie na Instagramie, gdzie odpowiadał na pytania od swoich obserwujących.

Hotel Gołębiewski odpowiada na reklamacje

29 czerwca w hotelu odbyło się spotkanie medialne, podczas którego udało się nam zapytać członkinię zarządu oraz dyrektorkę obiektu, jak podchodzą do reklamacji zgłaszanych przez gości. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"