Światowy Dzień Toalet — nie tylko dla żartu

Choć brzmi jak żart, Światowy Dzień Toalet obchodzony 19 listopada to poważna inicjatywa o globalnym znaczeniu. Został ustanowiony przez ONZ w 2013 roku, z inspiracji Jacka Sima — singapurskiego społecznika i założyciela World Toilet Organization. Celem święta jest zwrócenie uwagi na fakt, że ponad 3 miliardy ludzi na świecie wciąż nie ma dostępu do bezpiecznych warunków sanitarnych. Brak toalety to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia, godności i równości.

W kontekście prawidłowego korzystania z toalety warto pamiętać, że higiena zaczyna się od dostępu — a ten wciąż nie jest oczywisty dla milionów ludzi. Światowy Dzień Toalet przypomina, że nawet najprostsze czynności mają globalny wymiar.

Polacy nagminnie wrzucają to do toalety. To może skończyć się katastrofą!

Już najmłodszych uczymy czynności łazienkowych i wydaje nam się, że robimy to dobrze. Nie każdy jednak pamięta, że toaleta to nie śmietnik, a chociażby niewinna mokra chusteczka traci swoją niewinność nie tylko po kontakcie z ubrudzonym ciałem dzieci, a następnie z wodą. W dalszej części toaletowej podróży staje się winną dużych problemów. Jak informuje Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, nieumiejętne korzystanie z toalet powoduje awarie i poważne problemy.

- Nie każdy pamięta, że toaleta to nie śmietnik, a chociażby niewinna mokra chusteczka traci swoją niewinność nie tylko po kontakcie z ubrudzonym ciałem dzieci, a następnie z wodą - tłumaczy Hanna Pieczyńska. - W dalszej części toaletowej podróży staje się winną dużych problemów. Dlaczego poruszamy tę kwestię? Niestety nieumiejętne korzystanie z toalet powoduje awarie i problemy w domach, ale także w infrastrukturze sanitarnej i samej oczyszczalni. Niewinna chusteczka nawilżana naszych niewinnych dzieci może stać się groźnym wrogiem w drodze pomiędzy ciałem, a oczyszczalnią.

Jak dodaje rzeczniczka ZWiK, do toalet wyrzucane są także worki foliowe i reklamówki, tampony, podpaski, patyczki kosmetyczne.

- To jednak nie koniec listy. Do sieci trafia bowiem także gruz, cement, lakiery i inne chemikalia - wymienia Hanna Pieczyńska. - Zdecydowana większość tych niepożądanych śmieci dostaje się do kanalizacji z naszych muszli klozetowych bądź zlewów kuchennych. Większe odpady wrzucane są po odsunięciu włazu bezpośrednio do studni kanalizacyjnych.

Nieumiejętne korzystanie z toalety generuje niepotrzebne koszty ekip szczecińskiego ZWiK. Pompownia wymaga zatrzymania i czyszczenia, często konieczne jest usuwanie zatorów. Jakie mogą być skutki zatkania? Cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Konsekwencje mogą więc okazać się nie tylko bardzo nieprzyjemne, ale także bardzo kosztowne.

- Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego - tłumaczy rzeczniczka ZWiK. - Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków to szczególnie odpady typu chemicznego negatywnie wpływają na prace ciągu biologicznego.

i Autor: ZWiK Szczecin/ Materiały prasowe

Nigdy nie wrzucaj tego do toalety!

Czego pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do toalety? Lista przedmiotów, które powinny trafiać do śmietnika lub być utylizowane, a mimo to trafiają do muszli WC, jest długa. Możecie zapoznać się z nią w poniższej galerii.

