A to pech!

Szok w Szczecinie. Dziki zdewastowały cmentarz

O szokującym zdarzeniu donosi m.in. Radio Szczecin. Jak podaje portal stacji radiowej, do zdarzenia doszło na początku lutego. Na teren 17-hektarowego cmentarza dostało się stado 12 zwierząt. Cmentarz wygląda po ich odwiedzinach, jak pobojowisko! Lokalne władze postanowiły wzmocnić ochronę cmentarza, tak, żeby ta przykra sytuacja więcej się nie powtórzyła. - Zdecydowaliśmy o montażu dodatkowego pastucha; będzie posiadał dwie linie i rzeczywiście będzie odstraszał zwierzęta z tego miejsca – powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin Andrzej Kus, rzecznik do spraw komunalnych i ochrony środowiska. Służby zadbają też o przywrócenie wszystkich grobów do stanu pierwotnego.

Za stadem dzików wyruszyła też obława. Miasto wynajęło firmę, która zajmuje się odławianiem tych zwierząt. Udało się złapać dziesięć z nich. Dwa zdołały uciec, ale akcja ma zostać powtórzona do skutku. Mieszkańcy twierdzą, że problem się powtarza. - Przy każdej wizycie na grobie wnuczki muszę ogarniać teren, bo wygląda jak poligon. Dziki dewastują pomniki i nagrobki, na pomnikach często można znaleźć odchody dzików. Jak można było dopuścić do takiej sytuacji - pisze załamana czytelniczka portalu szczecinskie24.

Poniżej zobaczysz wideo ze zniszczonego przez dziki cmentarza