Dzicy lokatorzy rozpętali prawdziwe piekło. Bezpieczeństwo dzieci zagrożone

i Autor: gk Dzicy lokatorzy uprzykrzają życie sąsiadom i właścicielowi mieszkania. Radny obawia się o bezpieczeństwo dzieci

Może dojść do tragedii

Dzicy lokatorzy uprzykrzają życie sąsiadom i właścicielowi mieszkania. Radny obawia się o bezpieczeństwo dzieci

Rok temu wynajęła mieszkanie, później przestała płacić, a żeby tego było mało wprowadziła do niego konkubenta i dzieci. Życie mieszkańców bloku przy ul. Wilczej w Szczecinie zamieniło się w koszmar. Lokal popada w ruinę, a właściciel jest bezradny, bo ułomne prawo działa na rzecz patologii. W głośnej sprawie, o której usłyszała już cała Polska, zainterweniował również jeden ze szczecińskich radnych. Jego zdaniem, sytuacja może doprowadzić do tragedii, podobnej do tej, jaka miała miejsce w Częstochowie, gdzie życie stracił ośmioletni Kamilek.