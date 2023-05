i Autor: Grzegorz Kluczyński Bezprawnie zajmują mieszkanie, a właściciel jest bezradny. "Nie ma tu w Szczecinie takich, co by mnie stąd wyprowadzili"

Patologia!

Bezprawnie zajmują mieszkanie, a właściciel jest bezradny. "Nie ma tu w Szczecinie takich, co by mnie stąd wyprowadzili"

SES 14:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zajmuje mieszkanie, nie płaci czynszu, na dodatek wprowadziła konkubenta i dzieci i wspólnie uprzykrzają życie mieszkańcom bloku. Jednocześnie lokal popada w coraz większą ruinę, a dług urósł do kilkudziesięciu tysięcy. Dzika lokatorka nie zamierza się wyprowadzić, a gdy właściciel próbuje upomnieć się o swoje, szantażuje go. Kulawe prawo, które dyskryminuje właścicieli nieruchomości, chroniąc jednocześnie patologię sprawia, że życie pana Krzysztofa, do którego należy lokal i mieszkańców bloku przy ul. Wilczej w Szczecinie zamieniło się w prawdziwy koszmar.