Dwóch mężczyzn zrobiło to na plaży! Teraz każdy może obejrzeć ich popisy

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę, 1 lipca na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. Dwóch mężczyzn postanowiło zaznać orzeźwiającej kąpieli w chłodnych falach Bałtyku. Problem polegał na tym, że byli oni kompletnie pijani i z trudem mogli utrzymać się na nogach. Co chwilę jeden z nich przewracał się. Mimo, iż byli bardzo blisko brzegu, gdzie woda sięgała zaledwie do kolan, jeden niewłaściwy ruch mógł doprowadzić do tragedii.

Całą sytuację zarejestrowała kamera monitoringu. Do akcji ruszyli ratownicy WOPR, którzy wyciągnęli z wody mężczyzn, którzy wykazali się skrajną głupotą. Ku przestrodze, nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

"Jak co roku apelujemy o rozwagę i rozsądek. Poniżej przedstawiamy Wam zdarzenie, które miało miejsce w dniu wczorajszym na plaży niestrzeżonej. Alkohol i woda to połączenie które może zakończyć się tragedią!" - czytamy we wpisie opublikowanym w niedzielę na Facebooku przez WOPR Międzyzdroje.

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowania to niestety codzienność na nadmorskich plażach. Kilka dni temu w Mielnie doszło do innej niebezpiecznej sytuacji. Mimo zakazu, na falochron wszedł 52-letni mężczyzna, a następnie skoczył do wody "na główkę". Skończyło się to dla niego poważnym urazem kręgosłupa. Mężczyzna trafił do szpitala.

