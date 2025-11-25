"Ogniste" czy "płonące"? Dwie tabliczki z różnymi nazwami

Jedna ze wspomnianych tabliczek stoi już od kilkunastu lat. I to właśnie na niej widnieje nieprawdziwa informacja o "Płonących Ptakach" Władysława Hasiora. Owszem, taka rzeźba również istnieje, jednak znajduje się w oddalonym o blisko 200 kilometrów Koszalinie. Tabliczka ustawiona niedawno, przy okazji renowacji rzeźby, opatrzona jest już właściwą nazwą, czyli "Ogniste Ptaki". Czyżby urzędnicy, którzy kiedyś decydowali o oznakowaniu atrakcji turystycznych, nie dysponowali odpowiednią wiedzą? Sytuacja jest tym bardziej zabawna, że przez kilkanaście lat nie zdecydowano się poprawić tego dość poważnego błędu.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Błąd zostanie poprawiony?

Na szczęście wszystko wskazuje, że ta niefortunna pomyłka zostanie w końcu naprawiona. Przedstawiciele magistratu przyznają się do błędu, tłumacząc, że potoczna nazwa rzeźby to "Ptaki Hasiora", co mogło wpłynąć na niewłaściwe nazewnictwo.

- Ta tablica zostanie zdemontowana i wymieniona na taką z poprawną nazwą - informuje w rozmowie z Radiem Szczecin Paulina Łątka z urzędu miasta.

"Ogniste Ptaki" od 50 lat zdobią Szczecin

Rzeźba „Ogniste Ptaki” została zaprojektowana przez Władysława Hasiora z okazji jego indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1975 r. Początkowo ustawiona na skarpie przy zamku, w kolejnych latach była przenoszona. W 1980 r. trafiła na plac Zgody. W latach 90. rzeźby Hasiora trafiły do magazynu, a w 1994 r. zostały zamontowane na 26-metrowym betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza.

"Ogniste Ptaki" niedawno odzyskały swój dawny blask. Rzeźba przeszła gruntowną modernizację. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków trwały kilka tygodni i kosztowały około 150 tysięcy złotych. Kolorystyka i forma instalacji została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów. Rzeźba została również wzbogacona o brakujące elementy.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Prawdziwe "Płonące Ptaki" znajdziemy w Koszalinie

Władysław Hasior, znany z tworzenia prowokacyjnych i symbolicznych instalacji, stworzył również siostrzaną rzeźbę „Ognistych Ptaków” w Koszalinie, która stylistycznie i tematycznie nawiązuje do szczecińskiej kompozycji. "Płonące Ptaki" znajdują się na wzniesieniu obok budynków Politechniki Koszalińskiej.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie