Dwie tabliczki i dwie nazwy "Ptaków Hasiora". Urzędnicy nie wiedzieli jak nazywa się słynna rzeźba?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-25 13:14

Już sam fakt, że przy odnowionej niedawno rzeźbie Władysława Hasiora w szczecińskim Parku Kasprowicza stoją aż dwie tabliczki z informacją o obiekcie, wywołuje zdziwienie. "Po co dwie, skoro wystarczy jedna?" - zastanawiają się spacerowicze. To jednak najmniej istotny problem. Okazuje się bowiem, że na każdej z tabliczek znajduje się zupełnie inna nazwa "ptaków Hasiora". Jedna informuje o "Płonących Ptakach", z kolei druga o "Ognistych Ptakach". Która z nich jest prawidłowa? Czyżby miejscy urzędnicy nie wiedzieli jak nazywa się jedna z najbardziej znanych szczecińskich instalacji, która w tym roku obchodzi "okrągły" jubileusz 50-lecia?

Szczecin SE Google News

"Ogniste" czy "płonące"? Dwie tabliczki z różnymi nazwami

Jedna ze wspomnianych tabliczek stoi już od kilkunastu lat. I to właśnie na niej widnieje nieprawdziwa informacja o "Płonących Ptakach" Władysława Hasiora. Owszem, taka rzeźba również istnieje, jednak znajduje się w oddalonym o blisko 200 kilometrów Koszalinie. Tabliczka ustawiona niedawno, przy okazji renowacji rzeźby, opatrzona jest już właściwą nazwą, czyli "Ogniste Ptaki". Czyżby urzędnicy, którzy kiedyś decydowali o oznakowaniu atrakcji turystycznych, nie dysponowali odpowiednią wiedzą? Sytuacja jest tym bardziej zabawna, że przez kilkanaście lat nie zdecydowano się poprawić tego dość poważnego błędu.

Ogniste czy Płonące? Dwa opisy rzeźby w Parku Kasprowicza

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Błąd zostanie poprawiony?

Na szczęście wszystko wskazuje, że ta niefortunna pomyłka zostanie w końcu naprawiona. Przedstawiciele magistratu przyznają się do błędu, tłumacząc, że potoczna nazwa rzeźby to "Ptaki Hasiora", co mogło wpłynąć na niewłaściwe nazewnictwo.

- Ta tablica zostanie zdemontowana i wymieniona na taką z poprawną nazwą - informuje w rozmowie z Radiem Szczecin Paulina Łątka z urzędu miasta.

Polecany artykuł:

Szczecin pamięta o kocie Gacku! Mural z podobizną kociego celebryty już odsłoni…

"Ogniste Ptaki" od 50 lat zdobią Szczecin

Rzeźba „Ogniste Ptaki” została zaprojektowana przez Władysława Hasiora z okazji jego indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1975 r. Początkowo ustawiona na skarpie przy zamku, w kolejnych latach była przenoszona. W 1980 r. trafiła na plac Zgody. W latach 90. rzeźby Hasiora trafiły do magazynu, a w 1994 r. zostały zamontowane na 26-metrowym betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza.

"Ogniste Ptaki" niedawno odzyskały swój dawny blask. Rzeźba przeszła gruntowną modernizację. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków trwały kilka tygodni i kosztowały około 150 tysięcy złotych. Kolorystyka i forma instalacji została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów. Rzeźba została również wzbogacona o brakujące elementy.

Ogniste Ptaki w Parku Kasprowicza w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Prawdziwe "Płonące Ptaki" znajdziemy w Koszalinie

Władysław Hasior, znany z tworzenia prowokacyjnych i symbolicznych instalacji, stworzył również siostrzaną rzeźbę „Ognistych Ptaków” w Koszalinie, która stylistycznie i tematycznie nawiązuje do szczecińskiej kompozycji. "Płonące Ptaki" znajdują się na wzniesieniu obok budynków Politechniki Koszalińskiej.

Płonące Ptaki w Koszalinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Ogniste czy Płonące? Dwa opisy rzeźby w Parku Kasprowicza
12 zdjęć
QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie?
Pytanie 1 z 12
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to:
QUIZ: przedwojenne czy współczesne?
"Ogniste Ptaki" odzyskały dawny blask
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POMYŁKA
BŁĄD
PARK KASPROWICZA SZCZECIN
RZEŹBA
OGNISTE PTAKI RZEŹBA SZCZECIN