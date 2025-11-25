Spis treści
"Ogniste" czy "płonące"? Dwie tabliczki z różnymi nazwami
Jedna ze wspomnianych tabliczek stoi już od kilkunastu lat. I to właśnie na niej widnieje nieprawdziwa informacja o "Płonących Ptakach" Władysława Hasiora. Owszem, taka rzeźba również istnieje, jednak znajduje się w oddalonym o blisko 200 kilometrów Koszalinie. Tabliczka ustawiona niedawno, przy okazji renowacji rzeźby, opatrzona jest już właściwą nazwą, czyli "Ogniste Ptaki". Czyżby urzędnicy, którzy kiedyś decydowali o oznakowaniu atrakcji turystycznych, nie dysponowali odpowiednią wiedzą? Sytuacja jest tym bardziej zabawna, że przez kilkanaście lat nie zdecydowano się poprawić tego dość poważnego błędu.
Błąd zostanie poprawiony?
Na szczęście wszystko wskazuje, że ta niefortunna pomyłka zostanie w końcu naprawiona. Przedstawiciele magistratu przyznają się do błędu, tłumacząc, że potoczna nazwa rzeźby to "Ptaki Hasiora", co mogło wpłynąć na niewłaściwe nazewnictwo.
- Ta tablica zostanie zdemontowana i wymieniona na taką z poprawną nazwą - informuje w rozmowie z Radiem Szczecin Paulina Łątka z urzędu miasta.
"Ogniste Ptaki" od 50 lat zdobią Szczecin
Rzeźba „Ogniste Ptaki” została zaprojektowana przez Władysława Hasiora z okazji jego indywidualnej wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1975 r. Początkowo ustawiona na skarpie przy zamku, w kolejnych latach była przenoszona. W 1980 r. trafiła na plac Zgody. W latach 90. rzeźby Hasiora trafiły do magazynu, a w 1994 r. zostały zamontowane na 26-metrowym betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza.
"Ogniste Ptaki" niedawno odzyskały swój dawny blask. Rzeźba przeszła gruntowną modernizację. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków trwały kilka tygodni i kosztowały około 150 tysięcy złotych. Kolorystyka i forma instalacji została odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów. Rzeźba została również wzbogacona o brakujące elementy.
Prawdziwe "Płonące Ptaki" znajdziemy w Koszalinie
Władysław Hasior, znany z tworzenia prowokacyjnych i symbolicznych instalacji, stworzył również siostrzaną rzeźbę „Ognistych Ptaków” w Koszalinie, która stylistycznie i tematycznie nawiązuje do szczecińskiej kompozycji. "Płonące Ptaki" znajdują się na wzniesieniu obok budynków Politechniki Koszalińskiej.