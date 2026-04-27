Dwie nastolatki potrącone przez pociąg, jedna nie żyje. Co ustaliła prokuratura?

Tragedia na torach pod Goleniowem

Do dramatycznego zdarzenia doszło 22 kwietnia 2026 roku, w godzinach popołudniowych, na linii kolejowej między Goleniowem a Mostami, w okolicach miejscowości Marszewo. Pociąg relacji Szczecin – Koszalin potrącił dwie nastolatki w wieku 16 i 17 lat. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Szczecinie.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja. Ruch pociągów na kilka godzin został wstrzymany.

Prokuratura: śledztwo wszczęto z art. 151 kodeksu karnego

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, postępowanie prowadzone jest z art. 151 kodeksu karnego, czyli w kierunku doprowadzenia dwóch osób namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie.

Śledczy podkreślają, że postępowanie toczy się „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnej osobie.

- Obecnie będzie kompletowany materiał dowodowy w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - informuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Oględziny, zabezpieczenia i pierwsze przesłuchania

Na miejsce tragedii niezwłocznie przybył prokurator, który nadzorował oględziny torowiska. Zabezpieczono m.in. przedmioty osobiste pokrzywdzonych, a także przesłuchano pierwszych świadków zdarzenia. Ciało zmarłej nastolatki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Śledczy analizują różne możliwe scenariusze i nie wykluczają żadnej hipotezy, jednak - odnosząc się do spekulacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych - prokuratura podkreśla, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o okolicznościach zdarzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy wsparcie psychologiczne dla dzieci w Polsce jest wystarczające? Tak Nie