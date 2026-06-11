Pociąg z Berlina pod same drzwi Hotelu Gołębiewski? Zaskakujące doniesienia z Pobierowa

Nowa trasa kolejowa do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Ostatnio głośno jest o zaskakujących doniesieniach, wedle których strona niemiecka ma w planach wybudowanie nowej trasy kolejowej z Berlina wprost do zachodniopomorskiego Pobierowa. Kluczowym argumentem za realizacją tego przedsięwzięcia jest rosnąca liczba turystów oraz olbrzymia popularność potężnego Hotelu Gołębiewski wybudowanego tuż nad samym morzem. Obecnie brakuje oficjalnych komunikatów potwierdzających te zamierzenia.

Informacje na temat ewentualnego pociągu dotarły do nas bezpośrednio podczas inauguracji działalności ogromnego kompleksu wypoczynkowego nad Bałtykiem. To właśnie jeden z zatrudnionych tam pracowników przekazał pogłoski o planach uruchomienia trasy ze stolicy Niemiec do polskiego kurortu. Zaznaczył przy tym bardzo wyraźnie, że cała sprawa opiera się obecnie tylko i wyłącznie na nieoficjalnych przekazach i nie był w stanie podać żadnych ostatecznych szczegółów tej inwestycji.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga zagranicznych turystów

Nadmorski obiekt Gołębiewski w Pobierowie to ogromna inwestycja, której sfinalizowania oczekiwano od bardzo dawna. Co ciekawe, na wypoczynek w tym miejscu szykują się nie tylko rodzimi urlopowicze, ale również spora grupa zagranicznych turystów. Zdecydowaną większość będą stanowić obywatele Niemiec, którzy mają do zachodniopomorskiego kurortu bardzo dogodny dojazd. Od granicy państwowej dzieli ich zaledwie półtorej godziny podróży samochodem, a ze stolicy Niemiec trzeba jechać zaledwie około trzech godzin. Uruchomienie bezpośredniego pociągu okazałoby się fantastycznym pomysłem, który umożliwiłby wielu gościom bezproblemowy transport do gigantycznego kompleksu.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Otwarcie hotelu Gołębiewski Pobierowo

Uroczyste rozpoczęcie funkcjonowania nadmorskiego giganta w Pobierowie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku. Właśnie tego dnia pojechaliśmy na miejsce, żeby osobiście sprawdzić wygląd mitycznego wręcz kurortu położonego tuż przy piaszczystej plaży. Kompletna relacja naszych doświadczeń znajduje się tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Monumentalny obiekt skrywa kilka mankamentów. Jeżeli natomiast chcecie dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić za posiłki oraz jak prezentują się tamtejsze restauracje, zapraszamy do lektury naszego wcześniejszego materiału: Hotel Gołębiewski w Pobierowie już otwarty. Sprawdziliśmy, ile kosztuje obiad.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]