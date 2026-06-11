Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

10 czerwca 2026 roku miało miejsce otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, o którym mówiło się już od lat. Był to naprawdę wielki dzień, więc nic dziwnego, że do obiektu przybyło tak wielu zainteresowanych. Co ciekawe, hotel odwiedzili wówczas nie tylko goście posiadający rezerwację, lecz także osoby, które chciały na własne oczy zobaczyć nadmorskiego giganta. My również mieliśmy okazję pojawić się na uroczystym otwarciu, a więcej o tej relacji przeczytacie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Seniorzy zdominowali otwarcie Gołębiewskiego w Pobierowie

Szczególną uwagę zwracała liczna obecność seniorów. Wśród uczestników wydarzenia dominowały osoby starsze, które przyjechały nie tylko z Pomorza Zachodniego, ale również z różnych regionów Polski. Wielu z nich podkreślało, że od dawna śledziło postępy budowy i chciało osobiście zobaczyć nowy obiekt. Nie brakowało rozmów o przyszłych pobytach, szczególnie poza szczytem sezonu letniego, kiedy nadmorskie kurorty cieszą się spokojniejszą atmosferą. Co ciekawe, byliśmy nawet świadkami małej "potańcówki" w kawiarni, gdzie odbywał się koncert fortepianowy.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Pobierowo liczy na nowy impuls turystyczny

Otwarcie hotelu to ważne wydarzenie nie tylko dla branży turystycznej, ale również dla całego regionu. Lokalni przedsiębiorcy liczą, że nowy obiekt przyciągnie do Pobierowa większą liczbę turystów, także poza sezonem wakacyjnym.

Rozwój infrastruktury hotelowej może przełożyć się na większe zainteresowanie restauracjami, sklepami oraz lokalnymi atrakcjami. Dla wielu mieszkańców oznacza to również nowe miejsca pracy i szansę na dalszy rozwój miejscowości.

Tak wyglądało otwarcie hotelowego giganta w Pobierowie