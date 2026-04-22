Dwie nastolatki potrącone przez pociąg. Ruch całkowicie wstrzymany

Dwie nastolatki potrącone przez pociąg. Jedna nie żyje, druga walczy o życie

Do wypadku doszło w środę, 22 kwietnia, przed godz. 14:00, na leśnym odcinku torów w pobliżu Goleniowa. To jednotorowa linia prowadząca w stronę Kołobrzegu i Koszalina.

– Dwie osoby nieuprawnione, znajdujące się na torach, zostały potrącone przez pociąg relacji Szczecin Główny – Koszalin. Wstrzymany został ruch pociągów. Zostanie wznowiony po zakończeniu pracy policji i prokuratora – przekazał PAP rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Na torach znajdowały się dwie nastolatki.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM, druga w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR - poinformowała PAP rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Druga nastolatka śmigłowcem LPR została przetransportowana do Szpitala Zdroje w Szczecinie. Jej stan jest ciężki.

Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej.

- Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu wsparcia zespołowi ratownictwa medycznego w zaopatrywaniu osób poszkodowanych - informuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Niestety u drugiej osoby stwierdzono zgon.

Ewakuacja pasażerów przez las

W chwili wypadku pociągiem podróżowało około 100 osób. Na miejsce przybył dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko, który poinformował o rozpoczęciu ewakuacji.

– Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700–800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – wyjaśnił.

Polregio uruchamia autobusową komunikację zastępczą.

Siedem połączeń wstrzymanych. Utrudnienia mogą potrwać

Jak podkreśla PKP PLK, linią 402 kursują wyłącznie pociągi Polregio. Do godz. 17 zaplanowanych było siedem połączeń, które nie zostaną zrealizowane.

– Zaleciliśmy przewoźnikowi uruchomienie komunikacji zastępczej – poinformował Pietrzykowski, dodając, że utrudnienia mogą potrwać dłużej.

