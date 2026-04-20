Brawurowy pościg ulicami Szczecina. To odkryli policjanci w porzuconym aucie

Grzegorz Kluczyński
2026-04-20 8:04

Poranna akcja szczecińskich funkcjonariuszy zamieniła się w prawdziwy film sensacyjny. Pewien zmotoryzowany zignorował wezwanie do rutynowego badania alkomatem i z piskiem opon rozpoczął ucieczkę. Kiedy ostatecznie zostawił samochód i postanowił zgubić pościg w krzakach, do akcji wkroczył policyjny pies tropiący, dzięki któremu szybko zakończono tę niebezpieczną eskapadę.

Pościg w Szczecinie
Ucieczka przed kontrolą i brawurowy pościg

Poranne działania funkcjonariuszy ukierunkowane na eliminowanie nietrzeźwych z dróg przybrały nieoczekiwany obrót, kiedy kierujący autem osobowym gwałtownie wcisnął pedał gazu zamiast zahamować. Wewnątrz pojazdu podróżowali również pasażerowie. Błyskawiczna pogoń ulicami miasta zakończyła się porzuceniem maszyny, a cała ekipa postanowiła kontynuować ucieczkę na własnych nogach.

Mundurowi z Komisariatu Szczecin Pogodno zlokalizowali pusty samochód i od razu przystąpili do szczegółowego przeszukania przyległego terenu.

Polecany artykuł:

Przyjęła go pod swój dach, a on ją zatłukł kantówką. Tak Damian odwdzięczył się…

Policyjny pies tropiący odnalazł uciekinierów

W poszukiwania zaangażowano specjalistę z psem tropiącym. Zwierzę błyskawicznie złapało właściwy ślad, prowadząc mundurowych prosto do ukrywających się w gęstwinie uciekinierów, co zaowocowało natychmiastowym zatrzymaniem całej grupy.

Późniejsze przeszukanie przyniosło kolejne odkrycia, ponieważ wyszło na jaw, że uciekający kierowca miał przy sobie nielegalne substancje psychoaktywne.

Maczeta i kij bejsbolowy w porzuconym samochodzie

Funkcjonariusze sprawdzający pozostawiony na drodze pojazd natrafili na niebezpieczny zestaw, na który składały się ostra maczeta oraz drewniany kij bejsbolowy. Prowadzący postępowanie zwracają uwagę na skrajną nieodpowiedzialność kierującego, który swoim zachowaniem na drodze stworzył realne zagrożenie dla życia podróżujących z nim osób oraz przypadkowych przechodniów.

Dwa miesiące aresztu dla kierowcy

Komendant Komisariatu Szczecin Pogodno wystąpił z wnioskiem o izolację podejrzanego, a miejscowy prokurator przychylił się do tego stanowiska, co skutkowało nałożeniem przez sąd dwumiesięcznego aresztu.

Zatrzymanemu przedstawiono szereg poważnych zarzutów:

  • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu,
  • ucieczka przed patrolem drogowym,
  • nielegalne posiadanie narkotyków,
  • sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia lub życia na współpasażerów.

Przedstawiciele organów ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań, zaznaczając przy tym otwarty charakter prowadzonego postępowania.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia
Pytanie 1 z 10
Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd?
Piraci drogowi w Zachodniopomorskiem. Ich wyczyny budzą grozę!
NARKOTYKI
POLICJA SZCZECIN
MACZETA
POŚCIG POLICYJNY
POŚCIG