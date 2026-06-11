Hotel Gołębiewski w Pobierowie to prawdziwy gigant

Monumentalny obiekt w Pobierowie od dawna budzi skrajne emocje i stanowi jedną z najbardziej imponujących inwestycji na polskim wybrzeżu. Patrząc na ogromną konstrukcję, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z wielkim, odseparowanym miasteczkiem, a nie typowym hotelem. Uroczysta inauguracja działalności tego kolosa odbyła się 10 czerwca, a my mieliśmy możliwość przyjrzeć się mu z bliska. Przy okazji naszej wizyty postanowiliśmy sprawdzić, co kryją hotelowe pokoje i jak prezentują się na żywo.

Pokoje w hotelu Gołębiewski przebijają metrażem mieszkania

Zdumiewać może fakt, że nawet najmniejsze lokale w tym obiekcie dysponują powierzchnią około 40 m², co często przewyższa metraż wielu rodzinnych mieszkań w naszym kraju. W bogatej ofercie znajdziemy również przestronne studia i luksusowe apartamenty, których wielkość waha się od 75 do imponujących 120 m².

Odwiedzający ten obiekt zyskują więc do dyspozycji przestrzeń, o jakiej mieszkańcy typowych blokowisk mogą tylko pomarzyć. Każdy z pokoi został zaaranżowany w nowoczesnym stylu, z naciskiem na maksymalny komfort użytkowania. W środku zauważyć można jasną kolorystykę, gustowne dodatki oraz ogromne okna, które dodają wnętrzom przestrzeni.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Cena noclegu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Wydatki związane z pobytem w pobierowskim hotelu są ściśle uzależnione od wybranego terminu, a także konkretnego standardu i widoku z okna. Średnio za dobę dla dwóch dorosłych osób trzeba liczyć się z kosztem około 1500 zł. Wyższe stawki obowiązują jednak w popularnych okresach, takich jak chociażby sierpniowy długi weekend, kiedy to cena za jedną noc podskakuje niemal do 2 tysięcy złotych za parę. Oznacza to, że chcąc spędzić tam cały weekend, trzeba uszczuplić swój portfel o przynajmniej 3400 złotych, wybierając przy tym najbardziej budżetową opcję z dostępnych.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]