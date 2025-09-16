"Fabryka Wody" znów z pełną ofertą

Aquapark w "Fabryce Wody" jest gotowy na przyjęcie gości. Miłośnicy wodnych szaleństw będą mogli znów korzystać z atrakcji oferowanych przez kompleks, który został oddany do użytku w 2024 roku. W dniach od 1 do 15 września główna hala basenowa "Fabryki Wody" była niedostępna dla użytkowników. W tym czasie przeprowadzono rutynowe prace techniczne, które są standardem w tego typu obiektach. Jak informują przedstawiciele aquaparku, prace obejmowały między innymi: wymianę wody w niecce basenowej, przegląd instalacji i bieżące prace serwisowe.

W czasie przerwy technicznej w "Fabryce Wody" bez zmian funkcjonowały m.in. basen sportowy, saunarium i strefa edukacyjna.

"Laguna" w Gryfinie z małym poślizgiem

Dobre wiadomości przekazała również gryfińska "Laguna", gdzie podobnie jak w szczecińskim aquaparku, pierwsza połowa września upłynęła pod znakiem prac konserwacyjnych. Tutaj termin planowanego otwarcia został przesunięty. Niewielki, bo zaledwie dwudniowy poślizg spowodowany był opóźnieniem w badaniu próbek wody. Woda w basenie została wymieniona, niecki basenowe wyczyszczone, wykonano też drobne prace remontowe.

Dwa najpopularniejsze aquaparki w regionie

Otwarta zaledwie rok temu "Fabryka Wody" w Szczecinie i działająca już od ponad dwóch dekad "Laguna" w Gryfinie to dwa najchętniej odwiedzane parki wodne w tej części województwa zachodniopomorskiego. Choć różnią się skalą, architekturą i cenami, mają wspólny cel – zapewnić mieszkańcom i turystom relaks, zabawę i odrobinę wodnego szaleństwa. Każdy z nich oferuje coś innego i ma swoje stałe grono odwiedzających. Czym się różnią? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tym artykule, w którym porównaliśmy ofertę obu obiektów.

