O co chodzi?

Kontrole graniczne towarzyszą nam od jesieni ubiegłego roku. Często z ich powodu przed przejściami granicznymi tworzą się długie kolejki samochodów, co może wydłużyć podróż nawet o kilkadziesiąt minut. Zbliżający się weekend, zarówno w Polsce jak i w Niemczech upłynie pod znakiem świąt, co będzie sprzyjać podróżom i może sprawić, że ruch na drogach po obu stronach granicy będzie zdecydowanie większy.

Wzmożony ruch na drogach w Niemczech

W Polsce dniem wolnym od pracy jest przypadający w sobotę, 1 listopada dzień Wszystkich Świętych. Natomiast w Niemczech okres świąteczny rozpoczyna się już w czwartek, 31 października, gdy obchodzony jest Dzień Reformacji. Jest to dzień wolny od pracy w 10 landach: Brandenburgii, Bremie, Hamburgu, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii.

Piątek, 1 listopada jest dniem wolnym od pracy w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynat oraz Kraju Saary. Oznacza to, że Niemcy, podobnie jak Polacy, wykorzystają długi weekend na podróże, co będzie skutkowało korkami na autostradach, a także kolejkami na przejściach granicznych. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku, 4 listopada.

Planując w tym czasie wyjazdy na zachód Europy, warto zorganizować go tak, by mieć zapas czasu na ewentualne trudności z przejazdem.

