Nowy odcinek drogi ekspresowej S3 udostępniony kierowcom

W piątek, 27 czerwca ma zostać umożliwiony przejazd dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu drogi ekspresowej S3 między węzłami Wolin Zachód i Międzyzdroje. Nowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona po południu, a zmiany związane z likwidacją tymczasowych rozwiązań wprowadzane są już od czwartku. Dzięki temu kierowcy będą mogli łatwiej poruszać się w każdą stronę na 12-kilometrowym odcinku nowej trasy.

Wciąż trzeba liczyć się z utrudnieniami

Mimo ułatwień, kierowcy wciąż jednak muszą liczyć się z uciążliwościami związanymi z budową S3. Prace wciąż trwają na odcinku między Troszynem i Wolinem, a także na ostatnim odcinku od Międzyzdrojów do Świnoujścia. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na znaki drogowe i tablice informacyjne.

Droga ekspresowa S3 prowadzi od granicy z Czechami do Świnoujścia i ma około 470 kilometrów. Do jej ukończenia pozostał jedynie 33-kilometrowy odcinek między Troszynem a Świnoujściem. I to właśnie tutaj kierowcy napotykają wciąż na wiele przeszkód związanych z budową nowej trasy - ograniczeń prędkości, zwężeń czy ostrych zakrętów.

Opóźniona inwestycja

Jeszcze niedawno informowano, że inwestycja zakończy się przed wakacjami, jednak nie udało się dotrzymać tego terminu. Jedną z przyczyn opóźnienia jest spór, który toczy się między GDDKiA i jednym z wykonawców.

Uwaga na zmiany organizacji ruchu wdrażane stopniowo już od dzisiaj na S3. Jutro w godzinach popołudniowych zostanie uruchomiony przejazdu dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę na odcinku o długości 12 km od Międzyzdrojów do Wolina. #funduszeUE pic.twitter.com/Po0enH3v1n— GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) June 26, 2025