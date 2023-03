Pojechała po zakupy dla swoich dziadków

Do tragedii doszło prawie dwa lata temu. Magdalena M. zaginęła 24 maja 2021 roku. 18-latka wyjechała z rodzinnego domu w Świńcu do Kamienia Pomorskiego, by zrobić zakupy dla swoich dziadków. Nie wróciła. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Po tygodniu poszukiwań, w niedzielę, 30 maja, w lesie dokonano potwornego odkrycia. W zaroślach znaleziono ciało młodej kobiety. To była zaginiona Magda.

W toku śledztwa ustalono, że mordercą był 29-letni Dawid J. Mężczyzna miał zaoferować dziewczynie podwiezienie do domu. Jej skuter odmówił posłuszeństwa, więc 18-latka skorzystała z pomocy i wsiadła do auta mężczyzny. Niestety okazało się, że była to jej ostatnia podróż. Dawid J. zgwałcił ją i zamordował, a ciało ukrył w zaroślach. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Przyznał się do popełnionej zbrodni.

"Najmłodszy gwałciciel w Polsce"

Jak się okazało, to nie była pierwsza zbrodnia dokonana przez Dawida J. W 2006 roku, gdy miał zaledwie 14 lat, zgwałcił i zamordował 13-letnią Sylwię C. Z powodu tej zbrodni uznany został za najmłodszego gwałciciela w Polsce. Za swój czyn trafił do poprawczaka. W wieku 20 lat wyszedł i zamieszkał w Sulikowie, wsi położonej niedaleko rodzinnej wioski Magdy.

Pogrzeb 18-letniej Magdy odbył się w sobotę, 5 czerwca 2021 roku, w Gostyniu w powiecie kamieńskim. Dziewczyna została pochowana na tym samym cmentarzu, co poprzednia ofiara Dawida J., zaledwie kilkadziesiąt metrów od grobu zamordowanej w 2006 roku Sylwii. W ostatnim pożegnaniu brały udział tłumy pogrążonych w żałobie bliskich, sąsiadów, znajomych i kolegów z Liceum im. Chrobrego w Gryficach, gdzie uczęszczała Magda. Na grobie tragicznie zmarłej 18-latki złożono setki kwiatów. Kondolencje dla rodziny zamordowanej nastolatki złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wyrok dla potwora z Sulikowa

Dawid J. został oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie Magdaleny M. Proces rozpoczął się we wrześniu 2021 roku, w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Mężczyzna miał usłyszeć wyrok już w grudniu 2022 roku. Tak się jednak nie stało, gdyż na sali sądowej nie pojawiła się biegła z dziedziny seksuologii. Rozprawę odroczono do 19 stycznia, jednak i tym razem wyrok nie zapadł. Proces zakończył się 22 marca 2023 roku, odczytaniem mów końcowych. Na wyrok trzeba było jednak poczekać kolejnych kilka dni.

28 marca 2023 Sąd Okręgowy w Szczecinie pod przewodnictwem sędzi Ewy Boruckiej podjął ostateczną decyzję i ogłosił wyrok dla potwora z Sulikowa. Dawid J. został skazany na karę dożywotniego więzienia, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 35 latach. Skazany ma odbywać karę w ośrodku terapeutycznym. Musi też zapłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania dla rodziny swojej ofiary. Dawid J. nie był obecny podczas odczytywania wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.