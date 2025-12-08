Cztery nowe elektryki już w Szczecinie. Kolejne przyjadą na dniach

Spis treści
Nowe autobusy elektryczne już w mieście
Dostawa to efekt umowy na dostawę 14 elektrycznych autobusów, którą gmina Szczecin podpisała z firmą Solaris Bus & Coach w listopadzie ubiegłego roku. Jak informuje Urząd Miasta, w najbliższych dniach na specjalnych platformach transportowych przyjedzie 10 kolejnych autobusów. Będą to 18-metrowe przegubowce.
Kiedy nowe autobusy wyjadą na ulice Szczecina?
Po dostawie wszystkich pojazdów nastąpią odbiory techniczne, sprawdzenie zgodności ze specyfikacją zamówienia i jazdy próbne. Oficjalna prezentacja całej czternastki planowana jest w drugiej połowie grudnia. W styczniu nowe autobusy powinny wejść do normalnej eksploatacji.
Oba modele są napędzane elektrycznym silnikiem centralnym i zasilane energią z baterii Solaris High Energy o pojemności odpowiednio 400 i 500 kWh. Są to magazyny energii cechujące się wysoką gęstością energii i pojemnością, co przekłada się na zwiększone zasięgi (minimum 120 km).
Ile kosztują nowe autobusy?
Wartość kontraktu to aż 55 mln zł. Umowa w całości jest finansowana ze środków, które gmina Szczecin pozyskała z rządowego programu „Zielony transport publicznych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu Szczecin staje się liderem w promowaniu ekologicznego transportu publicznego.