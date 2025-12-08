Cztery nowe elektryki już w Szczecinie. Kolejne przyjadą na dniach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-08 12:52

Szczecin wzbogacił się o cztery nowe 12-metrowe autobusy Urbino electric, wyprodukowane przez Solaris Bus & Coach. To dopiero początek elektrycznej rewolucji w mieście! Kiedy nowe pojazdy wyjadą na trasy i co jeszcze czeka mieszkańców Szczecina?

Nowe autobusy elektryczne

i

Autor: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. / Materiały prasowe
Nowe autobusy elektryczne już w mieście

Dostawa to efekt umowy na dostawę 14 elektrycznych autobusów, którą gmina Szczecin podpisała z firmą Solaris Bus & Coach w listopadzie ubiegłego roku. Jak informuje Urząd Miasta, w najbliższych dniach na specjalnych platformach transportowych przyjedzie 10 kolejnych autobusów. Będą to 18-metrowe przegubowce.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na ulice Szczecina?

Po dostawie wszystkich pojazdów nastąpią odbiory techniczne, sprawdzenie zgodności ze specyfikacją zamówienia i jazdy próbne. Oficjalna prezentacja całej czternastki planowana jest w drugiej połowie grudnia. W styczniu nowe autobusy powinny wejść do normalnej eksploatacji.

Oba modele są napędzane elektrycznym silnikiem centralnym i zasilane energią z baterii Solaris High Energy o pojemności odpowiednio 400 i 500 kWh. Są to magazyny energii cechujące się wysoką gęstością energii i pojemnością, co przekłada się na zwiększone zasięgi (minimum 120 km).

Ile kosztują nowe autobusy?

Wartość kontraktu to aż 55 mln zł. Umowa w całości jest finansowana ze środków, które gmina Szczecin pozyskała z rządowego programu „Zielony transport publicznych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu Szczecin staje się liderem w promowaniu ekologicznego transportu publicznego.

Świąteczne tramwaje w Szczecinie
Świąteczne tramwaje w Szczecinie
ELEKTRYCZNE AUTOBUSY
KOMUNIKACJA MIEJSKA
AUTOBUSY SZCZECIN
AUTOBUSY ELEKTRYCZNE