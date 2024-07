Coraz więcej rowerzystów na Pomorzu Zachodnim. Liderem nadmorski kurort

Świnoujście najbardziej "rowerowe" na Pomorzu Zachodnim

- Ponad 1,6 mln rowerzystów przejechało w minionym roku trasami rowerowymi na terenie Pomorza Zachodniego – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Sieć tras jest sukcesywnie rozwijana, przybywa także urządzeń, które pozwalają zliczać rowerzystów. Liczniki są niezwykle przydatne, gdy chcemy sprawdzić popularność i sezonowość danych tras.

Jak informuje urząd marszałkowski, w pierwszym półroczu 2024 roku punkt pomiarowy w Świnoujściu odnotował ponad 300 tysięcy przejazdów, co daje średnio 1700 przejazdów dziennie i około 44 procent wszystkich zarejestrowanych rowerzystów w województwie. Oczywiście udział ten jest realnie mniejszy, gdyż w wielu miejscach tych liczników nie ma, dlatego właśnie im więcej punktów pomiarowych zostanie zainstalowanych na trasach, tym pełniejsze będą dane. Z zestawienia przedstawiającego udział przejazdów przez poszczególne liczniki w kolejności malejącej wynika, że przez zaledwie pięć liczników przejechało ponad 75 procent zarejestrowanych rowerzystów. Wszystkie pięć miejscowości położone jest nad morzem.

Walkę o podium zamykają liczniki w Sarbinowie i Rogowie - oba na trasie Velo Baltica w okolicy Kołobrzegu, które od początku roku zarejestrowały około 400 przejazdów dziennie. Są to dane uśrednione, biorące pod uwagę również miesiące zimowe. W „najlepszym" dniu przez wymienione liczniki przejechało odpowiednio 2900 i 2500 osób. Co ciekawe, Rogowo jest miejscowością położoną bardziej na zachód i największą liczbę rowerzystów odnotowano tam 2 maja, a w Sarbinowie, położonym bardziej na wschód, było to z kolei 3 maja. Może to sugerować, że rowerzyści chętniej startują spod granicy z Niemcami i kierują się w stronę województwa pomorskiego, a nie odwrotnie.

Rekordy padły w majówkę

Nie tylko nad morzem, ale w całym województwie w tym roku rowerzyści najchętniej jeździli w majówkę, a konkretnie w piątek, 3 maja. Było wtedy aż 18 tysięcy przejazdów. Jak pokazują dane z licznika Czarnocin na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego, tegoroczna majówka była nie tylko najlepszym okresem w roku pod względem liczby rowerzystów, ale też najlepszym od początku pomiarów. Mimo, iż najchętniej jeździmy w miesiącach letnich, to tam sezon już trzeci rok zaczyna się już w kwietniu.

Swój dzienny i tygodniowy rekord w tegoroczną majówkę pobił także licznik w Toporzyku pomiędzy Złocieńcem a Połczynem-Zdrój na trasie Starego Kolejowego Szlaku. Mimo że jest to już, nomen-omen, stary i dobrze znany odcinek, to nie traci na atrakcyjności. Średnio można tam spotkać ponad 200 rowerzystów dziennie. W skali miesiąca to blisko dwukrotnie więcej, niż w poprzednich latach. Trzeba pamiętać, że Stary Kolejowy Szlak to również wciąż plac budowy, obecnie tworzony jest odcinek ze Złocieńca do Wałcza, ale również łącznik Świdwin - Połczyn. Dopiero po ukończeniu tych inwestycji będzie można w pełni mierzyć ruch na tej trasie.

Nie tylko nad morzem

Intensywne prace trwają także na Trasie Pojezierzy Zachodnich. Niedaleko Mostkowa, pomiędzy Barlinkiem a Myśliborzem znajduje się kolejny licznik. Od lat między majem a wrześniem można tam zaobserwować stabilną liczbę około 4 tysięcy rowerzystów miesięcznie. I mimo że nie zapowiada się nowy rekord, to w tym półroczu odnotowano 18-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2023 roku, co jest najwyższym wynikiem ze wszystkich tras. Wszystko za sprawą rosnącej liczby przejazdów w okresie wczesnowiosennym. Trasa Pojezierna między słynnym już mostem w Siekierkach a Choszcznem ma bardzo dobrą infrastrukturę, są to w większości odseparowane i gładkie drogi rowerowe, co może zachęcać do podróżowania również w mniej sprzyjających warunkach.

Nie tylko przejazdy turystyczne

Wracając do miejscowości nadmorskich można zauważyć tam ciekawe zjawisko. Wiele liczników odnotowuje każdego dnia tygodnia niemal identyczny schemat przejazdów. Z reguły to sobota i niedziela wyróżniają się na tle dni powszednich, ale nie dla takich miast jak Świnoujście czy Darłowo. Pozostaje więc zadać sobie pytanie, czy to dlatego, że przejechanie trasy wzdłuż Bałtyku zajmuje kilka dni, czy raczej mieszkańcy wybierają rower jako codzienny środek transportu?

Interesujące dane można też wyciągnąć z godzin przejazdów, szczególnie w dni powszednie. Mielno zasłużenie bywa nazywane "polskim Las Vegas", jest aktywne do późnych godzin, wysoki ruch utrzymuje się tam nawet do godziny 21:00. Zupełnie inny charakter zdaje się mieć odcinek w miejscowości Kołczewo pomiędzy Wisełką a Dziwnowem. Tam szczyt przejazdów rejestrujemy w południe, następnie ich liczba spada, a po godzinie 19 licznik odnotowuje jedynie pojedyncze przejazdy.

W wielu miejscach widać wzrost, w innych spadek, jednak w skali całego regionu widać zdecydowanie rosnące zainteresowanie turystyką rowerową, szczególnie tam, gdzie tworzą się spójne trasy. Od uruchomienia pierwszego licznika w maju 2017 przejechało już 8 902 919 rowerzystów - to tak, jakby każdy mieszkaniec Pomorza Zachodniego przejechał jakiś fragment trasy 6 razy.

Liczników w Zachodniopomorskiem będzie przybywać. Jak informuje urząd marszałkowski, na swoje punkty pomiaru czeka całe centrum i południowy-wschód województwa.

