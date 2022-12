Absurdy "torowej rewolucji"

Co z hydrantem-zawalidrogą na ulicy Asnyka w Szczecinie? Zaskakująca odpowiedź miasta

"Torowa rewolucja", czyli zakrojona na szeroką skalę przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie nie ma ostatnio dobrej passy. Nie dość, że inwestycja jest już mocno opóźniona, to jeszcze co jakiś czas na światło dzienne wychodzą różne fakty, które nie stawiają jej w zbyt dobrym świetle. Jednym z takich "kwiatków" okazał się hydrant, który umieszczono na środku wąskiego chodnika, utrudniając, a w niektórych przypadkach uniemożliwiając swobodne przejście. Zwrócił na to uwagę jeden ze szczecińskich radnych, który wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Odpowiedź była zaskakująca.