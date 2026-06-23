Hotel Gołębiewski w Pobierowie pod ostrzałem ocen

Jeszcze kilka tygodni temu hotel nie przyjął nawet pierwszych gości, a już miał setki opinii w Google. Dziś, po oficjalnym otwarciu, które miało miejsce 10 czerwca, liczba recenzji nadal szybko rośnie, a dyskusja wokół największego hotelu nad polskim morzem nie słabnie. Średnia ocena obiektu utrzymuje się na poziomie około 3,9/5 gwiazdek, co jak na nowy pięciogwiazdkowy hotel jest wynikiem budzącym mieszane reakcje.

Goście porównują hotel Gołębiewski do Ciechocinka

Wśród internetowych komentarzy coraz częściej pojawia się nawet określenie "Ciechocinek 2.0". Nie chodzi jednak o standard usług czy profil gości, lecz prawdopodobnie o charakter obiektu.

Czy gdy ktoś projektował tę "bryłe" miał jakiś osobisty sentyment do dawnych czasów , Ciechocinek 2.0 czy coś w ten deseń ? Ma się wrażenie że na parkingach poniżej staną za chwile fiaty i polonezy o maluchach nie wspomnę [...] - czytamy w opiniach Google.

Jedni zachwyceni, inni mówią o "molochu"

Opinie dotyczące hotelu są wyjątkowo spolaryzowane. Zwolennicy chwalą przede wszystkim wysoki standard wnętrz, profesjonalną obsługę, rozbudowaną strefę rekreacyjną i gastronomię. Po drugiej stronie są osoby, które krytykują przede wszystkim sam budynek. W recenzjach przewijają się określenia takie jak "moloch", "gigant", "postrach Bałtyku" czy obiekt niepasujący do krajobrazu wybrzeża. Co ciekawe, część takich ocen została wystawiona jeszcze przed otwarciem hotelu i dotyczyła wyłącznie wyglądu inwestycji.

Wygląda koszmarnie

Straszna betonoza. Szkoda tak ładnego terenu pod takiego molocha.

Totalny brak szacunku do przyrody i mieszkańców

- czytamy w opiniach Google.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Oceny rosną, ale kontrowersje nie znikają

W ostatnich dniach średnia ocen hotelu zaczęła się poprawiać - obiekt notuje wzrost liczby pozytywnych recenzji po przyjęciu pierwszych gości.

Spedzilismy tydzien w tym hotelu i moge z duza pewnoscia stwierdzic ze jest to nie tylko najwiekszy ale i najlepszy hotel w Polsce - pisze pani Katarzyna w opinii Google.

Obiekt super wyżywienie bardzo dobre - napisała pani Beata.

Mimo to internetowa dyskusja pozostaje bardzo żywa, a każda kolejna opinia wywołuje nowe komentarze.

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Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewski?

Spędzenie nocy w obiekcie Gołębiewski Pobierowo to nie lada wydatek. Koszt pobytu różni się w zależności od terminu, lecz zazwyczaj mowa o ok. 1500 zł za nocleg. Oczywiście za cenę coś idzie - mnóstwo atrakcji, wiele restauracji, luksus i bliski dostęp do plaży. Jeśli jednak taka kwota to dla was za dużo, warto przeglądać oferty, bowiem zdarzają się promocje - Nocleg w Hotelu Gołębiewski za mniej niż 1000 zł. Gigant w Pobierowie drastycznie obniża ceny