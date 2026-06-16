Nocleg w Hotelu Gołębiewski za mniej niż 1000 zł. Gigant w Pobierowie drastycznie obniża ceny

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-16 7:22

Słynny nadmorski kompleks przygotował nie lada gratkę dla turystów szukających chwili relaksu we dwoje. W konkretnych terminach koszt doby hotelowej dla dwóch dorosłych osób spadł do poziomu 983 złotych. To jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert w ostatnim czasie, chociaż promocyjne stawki obowiązują wyłącznie w ściśle określone dni.

Otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Letnie stawki przyprawiały o zawrót głowy

Oficjalna premiera obiektu w Pobierowie odbyła się dokładnie 10 czerwca 2026 roku. Byliśmy wtedy na miejscu, żeby na własne oczy ocenić skalę tego potężnego nadmorskiego kolosa. Całą relację z naszego wyjazdu opisaliśmy tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie.

Kompleks kusi turystów bogatą strefą basenową, licznymi rozrywkami oraz świetną lokalizacją blisko plaży. Taka ogromna popularność wśród wczasowiczów bardzo szybko i mocno wywindowała ostateczne ceny pobytu. W szczycie lata dwie dorosłe osoby musiały wydać na nocleg od 1500 do około 1800 zł, a bywało i znacznie drożej. Teraz jednak w systemie rezerwacji bez problemu da się upolować terminy za ułamek tej kwoty.

Polecany artykuł:

Hotel Gołębiewski w Pobierowie odbudowuje wizerunek. Opinie rosną w mgnieniu ok…

Ceny w Hotelu Gołębiewski mocno w dół. Za jesienny wyjazd zapłacisz znacznie mniej

Klienci celujący w krótszy urlop po wakacjach mogą znaleźć w tym miejscu naprawdę niezłe okazje. Zarząd obiektu mocno ściął stawki na wybrane daty w listopadzie, dzięki czemu dwie osoby zapłacą za noc od 983 zł. Promocja obejmuje z reguły dni od poniedziałku do czwartku, ponieważ wyjazdy weekendowe wciąż utrzymują nieco wyższe ceny.

Każdy wczasowicz, który może pozwolić sobie na wyjazd w środku tygodnia roboczego, zyskuje sporo korzyści. Ma bowiem doskonałą okazję przetestować nowoczesne hotelowe atrakcje bez gigantycznego obciążania portfela, skutecznie omijając wygórowane opłaty za dni wolne w tym wielkim resorcie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

Restauracja Gołębiewski Pobierowo
Galeria zdjęć 27

Jesień nad Morzem Bałtyckim. Idealny czas na relaks bez tłumów

Poza sezonem turystycznym kurorty nad Bałtykiem to prawdziwy magnes na ludzi pragnących uciec od zgiełku i zresetować głowę. Krótki wypoczynek w listopadzie pozwala cieszyć się wszystkimi atrakcjami w o wiele bardziej spokojnej, kameralnej atmosferze. Taka spontaniczna ucieczka od codzienności niesie za sobą również znacznie niższe koszty w porównaniu z wyśrubowanymi, wakacyjnymi cennikami.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski - wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki