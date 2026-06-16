Nocleg w Hotelu Gołębiewski za mniej niż 1000 zł. Gigant w Pobierowie drastycznie obniża ceny

Otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Letnie stawki przyprawiały o zawrót głowy

Oficjalna premiera obiektu w Pobierowie odbyła się dokładnie 10 czerwca 2026 roku. Byliśmy wtedy na miejscu, żeby na własne oczy ocenić skalę tego potężnego nadmorskiego kolosa. Całą relację z naszego wyjazdu opisaliśmy tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie.

Kompleks kusi turystów bogatą strefą basenową, licznymi rozrywkami oraz świetną lokalizacją blisko plaży. Taka ogromna popularność wśród wczasowiczów bardzo szybko i mocno wywindowała ostateczne ceny pobytu. W szczycie lata dwie dorosłe osoby musiały wydać na nocleg od 1500 do około 1800 zł, a bywało i znacznie drożej. Teraz jednak w systemie rezerwacji bez problemu da się upolować terminy za ułamek tej kwoty.

Ceny w Hotelu Gołębiewski mocno w dół. Za jesienny wyjazd zapłacisz znacznie mniej

Klienci celujący w krótszy urlop po wakacjach mogą znaleźć w tym miejscu naprawdę niezłe okazje. Zarząd obiektu mocno ściął stawki na wybrane daty w listopadzie, dzięki czemu dwie osoby zapłacą za noc od 983 zł. Promocja obejmuje z reguły dni od poniedziałku do czwartku, ponieważ wyjazdy weekendowe wciąż utrzymują nieco wyższe ceny.

Każdy wczasowicz, który może pozwolić sobie na wyjazd w środku tygodnia roboczego, zyskuje sporo korzyści. Ma bowiem doskonałą okazję przetestować nowoczesne hotelowe atrakcje bez gigantycznego obciążania portfela, skutecznie omijając wygórowane opłaty za dni wolne w tym wielkim resorcie.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Jesień nad Morzem Bałtyckim. Idealny czas na relaks bez tłumów

Poza sezonem turystycznym kurorty nad Bałtykiem to prawdziwy magnes na ludzi pragnących uciec od zgiełku i zresetować głowę. Krótki wypoczynek w listopadzie pozwala cieszyć się wszystkimi atrakcjami w o wiele bardziej spokojnej, kameralnej atmosferze. Taka spontaniczna ucieczka od codzienności niesie za sobą również znacznie niższe koszty w porównaniu z wyśrubowanymi, wakacyjnymi cennikami.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]