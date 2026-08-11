Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jarosławcu dziś zamknięte

Jeszcze kilka dni temu turyści w Jarosławcu borykali się z zamknięciem Plaży Centralnej oraz kąpieliska Dubaj I z powodów mikrobiologicznych. Dziś te problemy to już przeszłość – najnowsze analizy Sanepidu wykazały, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli na całym terytorium kurortu. Niestety, we wtorek na przeszkodzie stanął silny wiatr z kierunku północno-zachodniego, który na wybrzeżu osiąga w porywach nawet do 60 km/h, wywołując wysokie fale i niebezpieczny stan morza. Z tego powodu na wszystkich plażach wywieszono czerwone flagi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

Jarosławiec Pas Startowy – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (ostatnia ocena czystości wody z 7 sierpnia wykazała jej pełną przydatność do kąpieli).

– zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (ostatnia ocena czystości wody z 7 sierpnia wykazała jej pełną przydatność do kąpieli). Jarosławiec Plaża Centralna – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (ocena przydatności wody z 10 sierpnia potwierdza brak zanieczyszczeń).

– zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (ocena przydatności wody z 10 sierpnia potwierdza brak zanieczyszczeń). Jarosławiec Plaża Rusinowo – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda zdatna do kąpieli, ocena z 7 sierpnia).

– zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda zdatna do kąpieli, ocena z 7 sierpnia). Jarosławiec Rusinowo II – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 7 sierpnia).

– zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 7 sierpnia). Jarosławiec – Dubaj I – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda ponownie zdatna do kąpieli po ustąpieniu wcześniejszych problemów bakteryjnych, ocena z 10 sierpnia).

– zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda ponownie zdatna do kąpieli po ustąpieniu wcześniejszych problemów bakteryjnych, ocena z 10 sierpnia). Jarosławiec – Dubaj II – zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych przy stanie morza 3 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 7 sierpnia).

Wszystkie te kąpieliska są obecnie ściśle monitorowane przez ratowników. Pamiętajmy, że stan morza określany jako 3 oznacza silne falowanie, które w połączeniu z ukształtowaniem dna w tej okolicy generuje wyjątkowo zdradliwe prądy wsteczne, zdolne wciągnąć w głąb morza nawet dorosłą i silną osobę.

Sinice w Jarosławcu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów mamy uspokajające wieści. Na żadnym z kąpielisk w Jarosławcu nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają ich rozwojowi, chłodniejsze powietrze polarne morskie i silne falowanie Bałtyku skutecznie eliminują ryzyko ich gromadzenia się przy tutejszym brzegu. Pod kątem biologicznym woda jest bezpieczna i gotowa na powrót plażowiczów, gdy tylko uspokoi się sztormowa aura.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe sprzyjają raczej spacerom w wiatrówce niż opalaniu. Temperatura powietrza oraz wody w Jarosławcu wynosi obecnie 18°C. Północno-zachodni wiatr wieje z prędkością 6 m/s, co ze względu na porywy potęguje uczucie chłodu. W takich warunkach kluczowa staje się złota zasada każdego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Prądy wsteczne bywają niewidoczne z brzegu, dlatego zawsze należy słuchać poleceń ratowników i pod żadnym pozorem nie wchodzić do wzburzonego morza.

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