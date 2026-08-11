Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-11 14:13

Fatalne wieści dla miłośników morskich kąpieli wypoczywających w Mrzeżynie. Dnia 11 sierpnia wszystkie lokalne plaże zostały zamknięte z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków na morzu, będących skutkiem głębokiego cyklonu przemieszczającego się nad Skandynawią. Silny, północno-zachodni wiatr, osiągający w porywach nawet 7 stopni w skali Beauforta, wywołał na południowym Bałtyku wysoką falę oraz ekstremalnie groźne prądy wsteczne, co zmusiło ratowników do bezwzględnego wywieszenia czerwonych flag.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej na plaży w Mrzeżynie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks w wodzie muszą zmienić swoje plany. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem, dlatego ratownicy na wszystkich trzech strzeżonych plażach w Mrzeżynie podjęli decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków.

Oto wykaz zamkniętych dziś kąpielisk:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – czerwona flaga z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura wody wynosi 18°C, powietrza 19°C.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – czerwona flaga z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura wody to 18°C, powietrza 19°C.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – czerwona flaga z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura wody wynosi 18°C, powietrza 19°C.

Choć wiatr na samej plaży wieje z prędkością około 4 m/s, to rozkołysane przez niedawny sztorm morze wciąż jest niezwykle dynamiczne i niebezpieczne. Prądy wsteczne są szczególnie zdradliwe, ponieważ potrafią błyskawicznie wciągnąć człowieka w głąb morza, uniemożliwiając powrót do brzegu. Z tego powodu ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazów i niepodchodzenie do linii spienionych fal.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości w kwestii czystości wody – na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami sanitarnymi, woda na wszystkich trzech plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena jakości wody została przeprowadzona 6 sierpnia 2026 roku, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z uroków Bałtyku są dziś zatem wyłącznie ekstremalne warunki falowe, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi umiarkowane temperatury. Słupki rtęci wskazują 19°C w cieniu, natomiast woda w Bałtyku ma dość rześkie 18°C. Choć lokalny wiatr o sile 4 m/s może wydawać się łagodny, to pamiętajmy, że sytuacja hydrologiczna na morzu rządzi się własnymi prawami i jest pokłosiem silniejszych wiatrów panujących na otwartym Bałtyku. Chociaż trwa szczyt sezonu, to w Mrzeżynie jest o wiele spokojniej niż w sąsiednich, popularnych uzdrowiskach, co sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga nigdy nie jest wywieszana bez powodu. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, nigdy nie lekceważ zakazów i poleceń ratowników WOPR. Zamiast kąpieli w morzu, dzisiejszy chłodniejszy dzień warto wykorzystać na spacery wzdłuż brzegu, podziwianie potęgi żywiołu z bezpiecznej odległości lub korzystanie z lokalnych atrakcji w Mrzeżynie.

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