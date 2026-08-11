Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli w Darłówku muszą dziś zmienić swoje plany. Ze względu na bardzo wysokie fale oraz silne prądy wsteczne wywołane przez sztormową pogodę na Bałtyku, na wszystkich lokalnych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do wody. Czerwone flagi powiewają na plażach po obu stronach rzeki Wieprzy.

Oto lista wszystkich zamkniętych kąpielisk z powodu niebezpiecznie wysokich fal:

Darłówko Wschodnie

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, jednak wywieszono czerwoną flagę. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

woda przydatna do kąpieli, jednak wywieszono czerwoną flagę. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 16°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: warunki identyczne – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo czystej wody. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

warunki identyczne – czerwona flaga uniemożliwia kąpiel mimo czystej wody. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: zakaz kąpieli z powodu fali. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

zakaz kąpieli z powodu fali. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: tu również obowiązuje czerwona flaga. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

Darłówko Zachodnie

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: czerwona flaga ze względu na stan morza. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

czerwona flaga ze względu na stan morza. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: brak możliwości kąpieli. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

brak możliwości kąpieli. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: zamknięte. Temperatura powietrza: 18°C, wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

Ratownicy apelują o rozwagę. Silny wiatr o prędkości 5 m/s w połączeniu z falami rozbijającymi się o brzeg stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia, nawet tuż przy brzegu.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w kwestii czystości wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano zakwitu sinic. Najnowsze badania laboratoryjne potwierdzają, że woda pod względem biologicznym i chemicznym jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki wiatrowe się uspokoją i fale opadną, powrót do bezpiecznego pływania będzie natychmiast możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Darłowie upływa pod znakiem umiarkowanie chłodnej aury. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody w Bałtyku to zaledwie 16°C. Północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością 5 m/s wzmaga odczucie chłodu. Złota zasada plażowicza na dziś: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody! Nawet jeśli jesteś doskonałym pływakiem, pamiętaj, że żywioł morski bywa nieprzewidywalny. Słuchaj poleceń ratowników i wybierz dziś spacer wzdłuż brzegu zamiast kąpieli.

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