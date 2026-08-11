Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Dynamiczna aura na Bałtyku i obowiązujące ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego sprawiły, że warunki na kąpieliskach są dziś skrajnie niebezpieczne. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych obszarów w Mielnie. Powodem zamknięcia wszystkich plaż są silny wiatr, wysoka fala oraz zdradliwe prądy wsteczne. Pomimo że woda jest czysta, wejście do morza grozi utratą zdrowia lub życia.

Oto lista zamkniętych dzisiaj kąpielisk w Mielnie wraz z panującymi na nich warunkami (dane z pomiaru 11 sierpnia):

Mielno 216: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno 218: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno 219: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno Floryda: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno Krokus: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno Morska: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s. Mielno Pionierów: Temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody 18°C, a prędkość wiatru osiąga 6 m/s.

Wiatr wiejący z kierunków północno-zachodnich wywołuje wysokie, łamiące się fale. Służby ratunkowe apelują o rozwagę i bezwzględne respektowanie czerwonej flagi – w takich warunkach nawet brodzenie przy brzegu jest niezwykle ryzykowne.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają, że woda na plażach Mielno 216, 218, 219, Floryda, Krokus oraz Morska (badana 31 lipca) oraz na plaży Pionierów (badana 4 sierpnia) pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dzisiejszy zakaz wynika z warunków pogodowych, to czystość biologiczna wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie przynosi umiarkowane ciepło – termometry wskazują 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Chłodny wiatr o prędkości 6 m/s skutecznie obniża temperaturę odczuwalną, co sprawia, że jest to idealny czas na spacery i jodowanie zamiast kąpieli. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: kolor flagi na wieży ratowniczej jest święty. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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