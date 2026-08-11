Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu dziś zamknięte

Sztormowa aura na Bałtyku zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z kołobrzeskich kąpielisk. Porywisty, zachodni wiatr osiągający w porywach do 7 stopni w skali Beauforta mocno rozbujał morze, tworząc groźne fale i silne prądy wsteczne. Choć temperatura wody wynosi aż 19°C i jest wyższa niż temperatura powietrza (18°C), wejście do wody stanowi obecnie śmiertelne niebezpieczeństwo.

Oto lista wszystkich zamkniętych kąpielisk z powodu fal powyżej 70 cm oraz silnego wiatru o prędkości 10 m/s:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

(powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s) Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo (powietrze: 18°C, woda: 19°C, wiatr: 10 m/s)

Wszystkie pomiary zostały wykonane 11 sierpnia 2026 roku przez organizatorów kąpielisk. Mimo braku możliwości pływania, ratownicy stale patrolują plaże i pilnują przestrzegania zakazu.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów spędzających urlop nad morzem są to znakomite wieści: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez Sanepid potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie wysokie fale i niesprzyjający wiatr, warunki sanitarno-higieniczne byłyby idealne do bezpiecznego pluskania się w morzu. Kolejne planowe badania wody zaplanowano na 11 oraz 18 sierpnia 2026 roku, co pozwoli na bieżąco kontrolować bezpieczeństwo biologiczne na kołobrzeskich plażach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu upływa pod znakiem ochłodzenia po ostatnich upałach – termometry wskazują zaledwie 18°C w cieniu, a odczucie chłodu potęguje silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością 10 m/s. Choć Bałtyk nagrzał się do przyjemnych 19°C, należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Fale powyżej 70 cm tworzą silne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka. Warto szanować pracę ratowników, bezwzględnie stosować się do ich poleceń i korzystać z uroków Kołobrzegu bezpiecznie – na przykład spacerując promenadą lub wdychając dobroczynny jod na brzegu.

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