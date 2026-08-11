Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Szybka zmiana aury na Bałtyku przyniosła ze sobą gwałtowne pogorszenie warunków do bezpiecznej kąpieli. Ze względu na silny wiatr i wysokie fale, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z sześciu monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów. Choć woda o temperaturze 20°C może kusić, to prądy wsteczne i wysoki stan morza stwarzają śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważy się wejść do wody. Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem przejścia strefy frontowej nad północną Polską.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – powietrze ogrzało się do 17°C, woda osiąga 20°C, prędkość wiatru to 8 m/s.

– powietrze ogrzało się do 17°C, woda osiąga 20°C, prędkość wiatru to 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – termometry wskazują 17°C w powietrzu, woda ma 20°C, wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– termometry wskazują 17°C w powietrzu, woda ma 20°C, wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza to 17°C, wody 20°C, przy wietrze o sile 8 m/s.

– temperatura powietrza to 17°C, wody 20°C, przy wietrze o sile 8 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – najchłodniejsze powietrze (16°C), temperatura wody to 20°C, a najsilniejszy wiatr osiąga tu aż 9 m/s.

– najchłodniejsze powietrze (16°C), temperatura wody to 20°C, a najsilniejszy wiatr osiąga tu aż 9 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – temperatura powietrza wynosi 16°C, woda ma 20°C, prędkość wiatru sięga 9 m/s.

Silny wiatr z kierunku północno-zachodniego dodatkowo obniża temperaturę odczuwalną, dlatego zamiast kąpieli morskich, bezpieczniejszym i przyjemniejszym wyborem na dziś będą spacery brzegiem morza.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w całym regionie. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne, przeprowadzone 10 sierpnia, jednoznacznie potwierdzają, że woda na wszystkich plażach w gminie Dziwnów jest w pełni przydatna do kąpieli. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano niebezpiecznego zakwitu sinic. Choć obecnie czerwona flaga uniemożliwia wejście do morza ze względów bezpieczeństwa fizycznego (fale i wiatr), to stan biologiczny wody jest bez zarzutu. Kolejne rutynowe badania jakości wody zaplanowano na 19 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w gminie Dziwnów charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza oscylującymi w granicach 16–19°C oraz stosunkowo ciepłą wodą w Bałtyku (stabilne 20°C). Jednak porywisty wiatr, osiągający w porywach nad morzem do 60 km/h, oraz silne prądy sprawiają, że woda jest dziś niezwykle zdradliwa. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników WOPR i nie narażajmy życia dla chwilowej zabawy w falach. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to nasi najlepsi sojusznicy.

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