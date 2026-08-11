Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja pogodowa na Bałtyku uniemożliwia bezpieczną kąpiel w Trzęsaczu. Wysokie fale, które uderzają w wybrzeże, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich stanowiskach. IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem dochodzącym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, co bezpośrednio generuje niebezpieczne prądy wsteczne na przybrzeżnych płyciznach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dla poszczególnych kąpielisk w dniu 11 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko Trzęsacz – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli są zbyt wysokie fale . Warunki atmosferyczne na plaży: temperatura powietrza wynosi 19°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością 9 m/s .

– (czerwona flaga). Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli są . Warunki atmosferyczne na plaży: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na zbyt wysokie fale. Na miejscu odnotowano temperaturę powietrza 19°C oraz temperaturę wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

Warto pamiętać o oficjalnych komunikatach gminy Rewal, która regularnie przypomina, że czerwona flaga nie jest jedynie sugestią, lecz bezwzględnym zakazem wchodzenia do wody – prądy wsteczne i zmienne warunki mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów – na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie letnie temperatury w niektórych rejonach kraju sprzyjają problemom biologicznym, woda w Trzęsaczu pozostaje czysta i pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą dla plażowiczów są obecnie wyłącznie wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Trzęsaczu to temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz chłodniejsza woda o temperaturze 18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s potęguje odczucie chłodu, dlatego zamiast kąpieli warto dziś wybrać spacer brzegiem morza, na przykład podziwiając słynne ruiny średniowiecznego kościoła na klifie. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Ich obecność i decyzje gwarantują, że z letniego wypoczynku wrócisz wyłącznie z bezpiecznymi i pięknymi wspomnieniami.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie