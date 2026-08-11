Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-11 12:05

11 sierpnia nad polskim morzem przynosi trudne warunki do wypoczynku z powodu silnego wiatru i wysokich fal, co bezpośrednio przełożyło się na sytuację na plażach w Trzęsaczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla południowego Bałtyku, a z powodu mocno wzburzonego morza na wszystkich kąpieliskach w miejscowości powiewają dziś czerwone flagi. Planujący wtorkowy relaks nad wodą muszą na razie zmienić swoje plany i bezwzględnie zrezygnować z wchodzenia do Bałtyku.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Trzęsaczu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja pogodowa na Bałtyku uniemożliwia bezpieczną kąpiel w Trzęsaczu. Wysokie fale, które uderzają w wybrzeże, zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich stanowiskach. IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem dochodzącym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta, co bezpośrednio generuje niebezpieczne prądy wsteczne na przybrzeżnych płyciznach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dla poszczególnych kąpielisk w dniu 11 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko TrzęsaczZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wprowadzenia zakazu kąpieli są zbyt wysokie fale. Warunki atmosferyczne na plaży: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodniaZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na zbyt wysokie fale. Na miejscu odnotowano temperaturę powietrza 19°C oraz temperaturę wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

Warto pamiętać o oficjalnych komunikatach gminy Rewal, która regularnie przypomina, że czerwona flaga nie jest jedynie sugestią, lecz bezwzględnym zakazem wchodzenia do wody – prądy wsteczne i zmienne warunki mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów – na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie letnie temperatury w niektórych rejonach kraju sprzyjają problemom biologicznym, woda w Trzęsaczu pozostaje czysta i pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą dla plażowiczów są obecnie wyłącznie wysokie fale, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Trzęsaczu to temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz chłodniejsza woda o temperaturze 18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s potęguje odczucie chłodu, dlatego zamiast kąpieli warto dziś wybrać spacer brzegiem morza, na przykład podziwiając słynne ruiny średniowiecznego kościoła na klifie. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Ich obecność i decyzje gwarantują, że z letniego wypoczynku wrócisz wyłącznie z bezpiecznymi i pięknymi wspomnieniami.

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