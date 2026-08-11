Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewalu dziś zamknięte

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Rewalu zostały dziś objęte całkowitym zakazem kąpieli. Czerwona flaga powiewa na każdym kroku, a powodem tej decyzji są zbyt wysokie i niebezpieczne fale wywołane porywistym wiatrem ze strefy frontowej.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk oraz warunki na nich panujące:

Kąpielisko Rewal 2 – czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale.

– czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale. Kąpielisko Rewal Centrum – czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale.

– czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale.

– czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – czerwona flaga; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 9 m/s. Powód zamknięcia: zbyt wysokie fale.

Porywisty wiatr osiągający w rejonie plaży prędkość 9 m/s (około 5 w skali Beauforta) w połączeniu z prądami wstecznymi tworzy ekstremalnie groźne warunki, w których nawet doświadczeni pływacy mogliby mieć problem z utrzymaniem się na powierzchni. Choć pogoda kusi spacerami, ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się powracającego co roku problemu toksycznych zakwitów mamy dobre wieści. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Powodem wywieszenia czerwonych flag są wyłącznie czynniki fizyczne – wysoka fala i silny wiatr – a nie stan mikrobiologiczny wody. Gdy tylko sztormowa aura minie i wiatr osłabnie, rewalscy plażowicze będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorek przynosi nam umiarkowane temperatury – termometry w Rewalu wskazują dziś 19°C w cieniu, a temperatura wody w Bałtyku wynosi niemal tyle samo, bo 18°C. Choć słońce momentami próbuje przedrzeć się przez chmury, silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością 9 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia – to bezwzględny zakaz, który ratuje ludzkie życie.

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