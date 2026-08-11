Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie dziś zamknięte

Z powodu bardzo trudnych i niebezpiecznych warunków atmosferycznych, kąpiel w morzu na terenie całej miejscowości jest obecnie niemożliwa. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag na każdym z monitorowanych punktów są zbyt wysokie fale. Gwałtowne porywy wiatru dochodzące do 9 m/s generują silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto spróbuje wejść do wody. Co ważne, decyzja ta wynika wyłącznie z fizycznego zagrożenia – według ostatnich ocen sanitarnych woda pod względem biologicznym pozostaje czysta i przydatna do kąpieli, jednak wysoki stan morza uniemożliwia bezpieczną rekreację.

Oto lista wszystkich zamkniętych kąpielisk w Pobierowie wraz z bieżącymi parametrami:

Kąpielisko Pobierowo Centrum – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

– czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pobierowo 2 – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

– czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

– czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

– czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

– czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – czerwona flaga z powodu zbyt wysokich fal. Warunki: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr 9 m/s.

Trudne warunki na brzegu pokrywają się z ostrzeżeniami meteorologicznymi IMGW dla Zatoki Pomorskiej, gdzie porywy wiatru z kierunków zachodnich mogą w porywach osiągać nawet do 7 stopni w skali Beauforta.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Choć czerwone flagi uniemożliwiają dziś wejście do wody, to powodem są wyłącznie względy bezpieczeństwa związane z falowaniem i silnym wiatrem, a nie zanieczyszczenie biologiczne. Gdy tylko morze się uspokoi, woda będzie w pełni gotowa do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Pobierowie upływa pod znakiem umiarkowanie letnich temperatur. Słupki rtęci wskazują 19°C w powietrzu, podczas gdy woda w Bałtyku ma 18°C. Odczuwalną temperaturę znacznie obniża jednak silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością 9 m/s. W takich warunkach bardzo łatwo o szybkie wychłodzenie organizmu, dlatego zamiast kąpieli zaleca się spacery lub inne formy aktywności na lądzie.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne przy wysokiej fali potrafią porwać nawet najlepszego pływaka. Zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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