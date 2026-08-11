Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Bałtyk po raz kolejny pokazuje swój niebezpieczny i nieprzewidywalny charakter. Gwałtowny wzrost wysokości fal i silne prądy wsteczne sprawiły, że ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi na wszystkich stanowiskach. IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem z kierunków zachodnich, który w porywach osiąga na wybrzeżu do 60 km/h, co bezpośrednio przekłada się na stan morza.

Z powodu fali o wysokości powyżej 70 cm, całkowicie zamknięte dla kąpiących się są następujące kąpieliska:

Kąpielisko morskie „Centralna” – temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Mimo że woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 10 sierpnia, wysokie fale uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.

– temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Mimo że woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 10 sierpnia, wysokie fale uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza. Kąpielisko morskie „Fregata” – przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C, warunki wiatrowe (6 m/s) generują niebezpieczne fale. Stan czystości wody jest bez zarzutu, jednak czerwona flaga kategorycznie zabrania kąpieli.

– przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C, warunki wiatrowe (6 m/s) generują niebezpieczne fale. Stan czystości wody jest bez zarzutu, jednak czerwona flaga kategorycznie zabrania kąpieli. Kąpielisko morskie „Muszla” – tu również odnotowano silne uderzenia fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ocena sanitarna wody z 10 sierpnia potwierdza jej czystość, lecz wejście do wody jest zabronione.

– tu również odnotowano silne uderzenia fal powyżej 70 cm. Temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi 6 m/s. Ocena sanitarna wody z 10 sierpnia potwierdza jej czystość, lecz wejście do wody jest zabronione. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna” – identyczne warunki pogodowe (wiatr 6 m/s, powietrze 19°C, woda 18°C) i fala przekraczająca 70 cm zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi, mimo braku jakichkolwiek zastrzeżeń mikrobiologicznych do jakości wody.

Kolejne badania czystości wody na wszystkich wymienionych kąpieliskach planowane są na 18 sierpnia, jednak obecnie to nie stan sanitarny, a żywioł i potężne fale decydują o całkowitym zakazie kąpieli.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się corocznej zmory bałtyckich plażowiczów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzone 10 sierpnia potwierdziły, że woda jest w pełni czysta i wolna od niebezpiecznych toksyn. Choć dzisiaj do wody nie wejdziemy z powodu wysokich fal, to przynajmniej stan sanitarny morza nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim przynosi wyraźne ochłodzenie – temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C, czemu towarzyszy wiatr o prędkości 6 m/s, który w porywach na wybrzeżu może utrudniać wypoczynek. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Ignorowanie tego ostrzeżenia to igranie z życiem. Nawet jeśli potrafimy świetnie pływać, silne prądy wsteczne potrafią wciągnąć pod wodę najsilniejszego pływaka. Odpoczywajmy odpowiedzialnie, obserwujmy komunikaty ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie