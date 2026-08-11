Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Zatoki Pomorskiej i południowego Bałtyku, gdzie porywy wiatru mogą powodować niebezpiecznie wysokie falowanie. W efekcie na plażach w Świnoujściu pojawiły się fale przekraczające bezpieczną granicę, co zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę kąpielisk objętych całkowitym zakazem kąpieli z powodu fali przekraczającej 0,7 metra:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte; temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 20°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

zamknięte; temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 20°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte; przy powietrzu o temperaturze 18°C i wodzie mającej 20°C, wiatr osiąga 6 m/s.

zamknięte; przy powietrzu o temperaturze 18°C i wodzie mającej 20°C, wiatr osiąga 6 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte; odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C, wody 20°C oraz wiatr o prędkości 6 m/s.

Warto pamiętać, że wysoka fala to nie tylko widowiskowy spektakl natury, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie w postaci prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że woda w całym rejonie jest pod względem biologicznym w pełni przydatna do kąpieli. Obecne ochłodzenie wody i silne falowanie dodatkowo sprzyjają mieszaniu się mas wodnych, co skutecznie przeciwdziała powstawaniu kożuchów sinicowych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Świnoujściu są dość chłodne jak na środek sierpnia – temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, podczas gdy woda w Bałtyku jest nieco cieplejsza i ma 20°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 6 m/s potęguje jednak odczucie chłodu. Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, pogoda zachęca raczej do spacerów brzegiem morza niż do tradycyjnego plażowania.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się pewnie, żywioł u wybrzeży Świnoujścia bywa dziś wyjątkowo nieprzewidywalny. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i regularnie sprawdzaj komunikaty na tablicach informacyjnych przy wejściach na plażę.

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