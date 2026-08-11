Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-11 10:55

Planowany relaks na plaży w Świnoujściu 11 sierpnia musi przybrać nieco inną formę, ponieważ kapryśny Bałtyk pokazał dziś swoje dynamiczne oblicze. Z powodu silnego wiatru na południowym Bałtyku i obowiązujących ostrzeżeń meteorologicznych przed wysokim stanem morza, na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Silne falowanie sprawia, że wejście do wody jest obecnie śmiertelnie niebezpieczne, dlatego warto zaplanować ten dzień na lądzie.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Świnoujściu przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli informuje SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Zatoki Pomorskiej i południowego Bałtyku, gdzie porywy wiatru mogą powodować niebezpiecznie wysokie falowanie. W efekcie na plażach w Świnoujściu pojawiły się fale przekraczające bezpieczną granicę, co zmusiło ratowników do wywieszenia czerwonych flag.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę kąpielisk objętych całkowitym zakazem kąpieli z powodu fali przekraczającej 0,7 metra:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte; temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma 20°C przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte; temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 20°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte; przy powietrzu o temperaturze 18°C i wodzie mającej 20°C, wiatr osiąga 6 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte; odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C, wody 20°C oraz wiatr o prędkości 6 m/s.

Warto pamiętać, że wysoka fala to nie tylko widowiskowy spektakl natury, ale przede wszystkim ogromne zagrożenie w postaci prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że woda w całym rejonie jest pod względem biologicznym w pełni przydatna do kąpieli. Obecne ochłodzenie wody i silne falowanie dodatkowo sprzyjają mieszaniu się mas wodnych, co skutecznie przeciwdziała powstawaniu kożuchów sinicowych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Świnoujściu są dość chłodne jak na środek sierpnia – temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, podczas gdy woda w Bałtyku jest nieco cieplejsza i ma 20°C. Umiarkowany wiatr o prędkości 6 m/s potęguje jednak odczucie chłodu. Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, pogoda zachęca raczej do spacerów brzegiem morza niż do tradycyjnego plażowania.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się pewnie, żywioł u wybrzeży Świnoujścia bywa dziś wyjątkowo nieprzewidywalny. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i regularnie sprawdzaj komunikaty na tablicach informacyjnych przy wejściach na plażę.

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