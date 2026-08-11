Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Decyzją ratowników, ze względu na bezpieczeństwo turystów, wprowadzono dziś całkowity zakaz wchodzenia do wody. Powodem tej decyzji są skrajnie niebezpieczne warunki hydrologiczne wywołane przez silny wiatr z kierunków zachodnich, przed którym ostrzegało Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni. Na Zatoce Pomorskiej porywy wiatru mogą osiągać nawet do 7 stopni w skali Beauforta, co bezpośrednio przekłada się na powstawanie śmiertelnie groźnych prądów w strefie brzegowej.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk w Międzyzdrojach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – ZAMKNIĘTE . Powód wywieszenia czerwonej flagi: Silne prądy wsteczne . Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast temperatura wody to 20°C. Prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo) – . Powód wywieszenia czerwonej flagi: . Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast temperatura wody to 20°C. Prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo) – ZAMKNIĘTE. Powód wywieszenia czerwonej flagi: Silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 20°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

Ratownicy przypominają, że prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy porwać nawet najsilniejszego pływaka w głąb morza, dlatego ignorowanie czerwonej flagi jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dotyczące czystości wody pod kątem biologicznym. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalną oceną przydatności wody, wykonaną na podstawie wcześniejszych badań, woda na obu obszarach (zarówno Międzyzdroje Wschód, jak i Międzyzdroje Zachód) została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Choć dzisiejsze wysokie fale i silne prądy wsteczne uniemożliwiają wejście do morza, stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Międzyzdrojach sprzyja raczej spacerom brzegiem morza niż kąpielom słonecznym i wodnym. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i wietrze wiejącym z prędkością 8 m/s, odczuwalna temperatura może być niska, mimo że woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się ogromne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne gołym okiem. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie