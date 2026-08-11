Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Sztormowa aura mocno dała się we znaki turystom odpoczywającym na środkowym wybrzeżu, gdzie porywy wiatru dochodzą do 60 km/h. Zgodnie z oficjalnymi decyzjami ratowników, ze względów bezpieczeństwa wprowadzono całkowity zakaz wchodzenia do wody na wszystkich trzech kąpieliskach w Łazach. Przyczyną są ekstremalne warunki hydrometeorologiczne – wiatr przekraczający 5 stopni w skali Beauforta wywołał fale o wysokości sięgającej od 2,5 do nawet 4 metrów oraz wyjątkowo zdradliwe, zagrażające życiu prądy wsteczne.

Oto wykaz zamkniętych plaż w Łazach:

Łazy 223B – czerwona flaga z powodu fal dochodzących do 4 metrów, prądów wstecznych oraz silnego wiatru. Choć woda jest mikrobiologicznie czysta, kąpiel pozostaje bezwzględnie zabroniona.

– czerwona flaga z powodu fal dochodzących do 4 metrów, prądów wstecznych oraz silnego wiatru. Choć woda jest mikrobiologicznie czysta, kąpiel pozostaje bezwzględnie zabroniona. Łazy 224 – czerwona flaga; zakaz kąpieli podyktowany identycznymi, ekstremalnymi warunkami falowania (2,5–4 m) i silnymi prądami wstecznymi.

– czerwona flaga; zakaz kąpieli podyktowany identycznymi, ekstremalnymi warunkami falowania (2,5–4 m) i silnymi prądami wstecznymi. Łazy 225B – czerwona flaga; kąpielisko wyłączone z użytku ze względu na wysokie fale, porywisty wiatr i silne prądy wsteczne.

Warto podkreślić, że zakaz wchodzenia do wody ma podłoże wyłącznie fizyczne – woda w Łazach jest przydatna do kąpieli, a za jej zamknięcie odpowiada wyłącznie niszczycielska siła sztormowych fal.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Woda pod względem biologicznym jest w pełni czysta i bezpieczna, co potwierdzają regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne. Gdyby nie szalejący sztorm i wysokie fale, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Łazach wymagają od nas szczególnej ostrożności. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 17°C. Północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością aż 12 m/s (około 43 km/h) potęguje odczucie chłodu, a przelotne opady deszczu przypominają o trwającym załamaniu pogody.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli jesteś świetnym pływakiem, siła prądów wstecznych przy fali dochodzącej do 4 metrów potrafi pokonać każdego. Zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i kontroluj oznaczenia na plaży – Twoje zdrowie i życie są najważniejsze!

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