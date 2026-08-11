Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte

Choć temperatura wody i powietrza mogłyby zachęcać do odpoczynku na plaży, warunki panujące w morzu są skrajnie niebezpieczne. Silny wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich wiejący wzdłuż Wybrzeża Środkowego napędza fale o niszczycielskiej sile, co zmusiło ratowników do podjęcia bezkompromisowej decyzji o całkowitym zakazie kąpieli na wszystkich lokalnych plażach. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a walka z prądami wstecznymi przy tak wysokich falach jest z góry skazana na porażkę.

Poniżej przedstawiamy listę zamkniętych kąpielisk w Niechorzu – na każdym z nich powodem wywieszenia czerwonej flagi są zbyt wysokie fale:

Kąpielisko Niechorze 2 – woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

– woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Kąpielisko Niechorze Centrum – woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

– woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

– woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

– woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s. Niechorze plaża zachodnia 2 – woda ma 18°C, powietrze 19°C, prędkość wiatru wynosi 9 m/s.

Wszystkie te kąpieliska zanotowały ostatni pomiar warunków w dniu 11 sierpnia 2026 roku. Pomimo że woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie oficjalne badanie z 23 lipca), żywioł w postaci fal i wiatru zamyka dziś dostęp do morskich kąpieli.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów, zwłaszcza w pełni upalnego lata, prawdziwym utrapieniem bywają sinice. Mamy jednak pod tym względem bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne komunikaty sanitarne oraz bieżący monitoring nie wykazują obecności sinic, co oznacza, że gdy tylko wysokie fale opadną, woda będzie w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym. Obecne ograniczenia wynikają wyłącznie z siły żywiołu i wysokich fal, a nie z zanieczyszczenia biologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Niechorzu, przynoszące dziś przelotne opady deszczu, sprzyjają raczej spacerom niż typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Silny, porywisty wiatr osiągający w pomiarach prędkość 9 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, a wzburzone morze budzi respekt.

W takich dniach jak ten kluczowa staje się złota zasada każdego plażowicza: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, pamiętaj, że prądy wsteczne powstające przy tak silnym falowaniu mogą wciągnąć pod wodę w ułamku sekundy. Dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich, zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach i obserwuj komunikaty na masztach. Bezpieczny powrót z wakacji jest cenniejszy niż jakakolwiek morska przygoda.

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