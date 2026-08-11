Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy dziś zamknięte

Sytuacja na plażach w Pogorzelicy nie sprzyja dziś bezpiecznemu wypoczynkowi w wodzie. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach powiewa czerwona flaga, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Przyczyną tej decyzji są zbyt wysokie fale, które przy obecnej aurze mogą być niezwykle zdradliwe. Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych plaż:

Kąpielisko Pogorzelica Centrum: zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s.

zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Kąpielisko Pogorzelica 2: zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s.

zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr osiąga prędkość 9 m/s. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Warunki to: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C, wiatr 9 m/s.

zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Warunki to: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C, wiatr 9 m/s. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a prędkość wiatru to 9 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 11 sierpnia. Silny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (około 5 stopni w skali Beauforta) generuje wysokie fale i silne prądy wsteczne. Wejście do wody w takich warunkach grozi tragedią, dlatego ratownicy apelują o rozwagę i respektowanie czerwonej flagi na stanowiskach ratowniczych.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dotyczące czystości wody w regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Pogorzelicy wymagają od urlopowiczów sporej ostrożności – temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 9 m/s potęguje odczucie chłodu. Choć pogoda sprzyja raczej spacerom wzdłuż brzegu niż kąpielom, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze sprawdzajmy komunikaty wywieszane przez ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń – bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich jest najważniejsze.

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