Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-11 12:08

Nagłe ochłodzenie oraz porywisty wiatr, związane z przejściem chłodnego frontu znad Skandynawii, zepsuły plany plażowiczom spędzającym urlop w Dźwirzynie. 11 sierpnia na lokalnej plaży wprowadzono całkowity zakaz kąpieli z powodu niebezpiecznych warunków na morzu, o których ostrzegał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ważna informacja dla wszystkich, którzy liczyli na popołudniowy relaks w morskich falach.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 11.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Trudne warunki pogodowe sprawiły, że ratownicy pracujący na plaży musieli podjąć jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi. Choć woda pod względem sanitarnym jest w pełni bezpieczna, to fizyczne zagrożenie związane z żywiołem uniemożliwia bezpieczną rekreację. Bałtyk jest dziś niezwykle niespokojny, a wiatr na wybrzeżu środkowym dochodzi w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowy status monitorowanego miejsca:

  • Kąpielisko DźwirzynoZAMKNIĘTE (obowiązuje czerwona flaga). Powodem zakazu kąpieli jest silny wiatr oraz wysoka fala. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli, jednak wzburzone morze stwarza zbyt duże niebezpieczeństwo. Kolejne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów wody dostępne są bardzo dobre informacje. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Gdyby nie niesprzyjająca aura i wysokie fale, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby korzystać z uroków morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura w Dźwirzynie zdecydowanie bardziej zachęca do spacerów w sztormówkach niż do klasycznego plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Sytuację potęguje silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością aż 14 m/s.

Należy bezwzględnie pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad morzem: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet najbardziej doświadczeni pływacy mogą przegrać walkę z wysoką falą i silnymi prądami wstecznymi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze należy stosować się do komunikatów i poleceń ratowników pracujących na plaży.

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