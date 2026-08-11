Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Sytuacja na wybrzeżu jest obecnie bardzo wymagająca. Silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością aż 13 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. W związku z tym ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy raport z lokalnego kąpieliska:

Kąpielisko Grzybowo – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr oraz wysoka fala. Choć woda pod względem sanitarnym jest w pełni bezpieczna (ostatnia ocena czystości wody z 6 sierpnia wykazała, że jest ona przydatna do kąpieli), to fizyczne warunki panujące na morzu stanowią śmiertelne zagrożenie. Kolejne badanie jakości wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania potwierdziły, że woda jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym. Bezpieczeństwo sanitarne jest tu pod stałym nadzorem służb, a parametry wody nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorek przynosi w regionie spore ochłodzenie. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, z kolei woda w Bałtyku ma 17°C. W połączeniu z silnym wiatrem odczuwalna temperatura jest niska, dlatego zamiast strojów kąpielowych przydadzą się dziś cieplejsze ubrania. Zgodnie z prognozami synoptyków, chłodniejsza i wietrzna aura może utrzymać się w pasie nadmorskim.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz! Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Nawet przy brzegu prądy wsteczne wywołane wysoką falą mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę.

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