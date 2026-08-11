Zbrodnia w "Kanapce". Seweryn zabił kobietę i uciekł do Niemiec. Prokuratura przekazała nowe informacje

Podejrzany wpadł w Niemczech. ENA zadziałał błyskawicznie

Do zabójstwa doszło w nocy z 12 na 13 kwietnia 2026 r. Kilka godzin później ciało 38‑latki znaleziono w jednym z pomieszczeń kamienicy przy ul. Malczewskiego. Już wtedy śledczy ustalili, że związek ze śmiercią kobiety może mieć Seweryn M., który natychmiast uciekł do Niemiec.

– Strona niemiecka wdrożyła procedurę ekstradycyjną po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania – przypomina prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

29 lipca 2026 r. Niemcy przekazali Seweryna M. polskim organom ścigania.

Areszt dla Seweryna M. Sąd nie miał wątpliwości

Po sprowadzeniu podejrzanego do kraju prokuratorzy natychmiast przystąpili do działań. 7 sierpnia Seweryn M. usłyszał zarzuty zabójstwa kobiety. Tego samego dnia został przesłuchany.

– Po wykonaniu czynności procesowych skierowano do sądu wniosek o utrzymanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił go w całości – przekazuje prok. Julia Szozda.

Areszt zastosowano na 30 dni od momentu zatrzymania. Śledczy podkreślają, że mężczyzna był wcześniej poszukiwany ENA, co potwierdza realną obawę ucieczki i matactwa.

Co dalej? Śledztwo trwa

Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów ani relacji między podejrzanym a ofiarą.

– Śledztwo pozostaje w toku. Trwają czynności mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia – podkreśla prok. Julia Szozda.

Śledczy zapowiadają kolejne działania procesowe. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, opinie biegłych oraz analiza materiału dowodowego zabezpieczonego w kamienicy.

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